ΗΑΕ: Φωτιά σε εργοστάσιο πυρηνικών μετά από επίθεση drone - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Επίθεση με drone είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, Μπαράκα στην περιοχή αλ-Νταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του εργοστασίου, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.
Η Ομοσπονδιακή Αρχή Ατομικής Ενέργειας (FANR) των ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής ή την ετοιμότητα των βασικών συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά.
Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ποιος φέρει την ευθύνη για την επίθεση.
Τα ΗΑΕ έχουν δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που, σύμφωνα με τις Αρχές, προήλθαν από την Τεχεράνη και είχαν ως στόχο ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές.
