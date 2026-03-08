ΗΑΕ – Κατάρ: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα σε influencers για αναρτήσεις με εικόνες πολέμου

Σήμερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, αποφασίζουν να βάλουν πρόστιμο ή ακόμη να τιμωρήσουν και με φυλάκιση τους influencers που μεταδίδουν εικόνες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν φυλακίσεις και υψηλά πρόστιμα, με στόχο την αποτροπή της παραπληροφόρησης και της διασποράς ανακριβών ειδήσεων που σχετίζονται με συγκρούσεις.

Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών ανησυχούν για την επίδραση των ψηφιακών πλατφορμών στην κοινή γνώμη και τη δημόσια τάξη. Μέσω αυτών των μέτρων, επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι αξιόπιστες και δεν προκαλούν αναστάτωση ή πανικό στους πολίτες.

Σύμφωνα, με το Mega, το μέτρο αγγίζει τα όρια της λογοκρισίας. Παραθέτοντας ένα άρθρο από τους The Times, το τηλεοπτικό κανάλι σημειώνει ότι όλα ξεκίνησαν όταν τα ντοκουμέντα των influencers που παρουσιάστηκαν ως καινούργια,ήταν παλαιότερες πυρκαγιές.

Στην πραγματικότητα, φέρεται οι αρχές και η κυβέρνηση να τιμωρούν τους influencers γιατί δείχνουν την πραγματική εικόνα και αυτό μπορεί να αποθήσει τουρίστες από το να επισκεφθούν τα συγκεκριμλενα μέρη.

Στο Κατάρ φέρεται μάλιστα, να έχουν γίνει ήδη 194 συλλήψεις.