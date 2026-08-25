Ιαπωνία: 1.800 άτομα έσυραν κτίριο 360 τόνων με σκοινί - Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Και εκεί που λες ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει και ότι η Ασία μάλιστα βρίσκεται στην κορυφή, η εικόνα περίπου 1.800 να προσπαθούν να μετακινήσουν χειροκίνητα ένα κτίριο 360 τόνων, με σκοινί, το λιγότερο ξαφνιάζει.

Ο λόγος για ένα κτίριο στη Βόρεια Ιαπωνία. Τα χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για να τραβήξουν ένα φρούριο 360 τόνων λίγο περισσότερο από δύο μέτρα πιο κοντά στον αρχικό τόπο ανάπαυσής του, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ανακαινίσεων.

Το φρούριο - ένας οχυρωμένος πύργος μέσα σε ένα κάστρο - έπρεπε να μετακινηθεί για να επισκευαστεί ένας τοίχος που είχε υποστεί ζημιές σε έναν ισχυρό σεισμό.

В Японии 1800 человек вручную перетащили замок на два метра. Это было необходимо, чтобы устранить последствия землетрясения. Здание было построено в 1810 году и весит 360 тонн. К нему привязали 30-метровые канаты и перетащили на новое место. pic.twitter.com/icDS09gsBk — Slawa J (@doma_s_soba4koj) August 25, 2026

Ομάδες 80 ατόμων που εναλλάσσονταν έσερναν σχοινιά 30 μέτρων καθώς το φρούριο του κάστρου Χιροσάκι στην επαρχία Αομόρι πλησίαζε στον προορισμό του. Το Σάββατο, οι συμμετέχοντες ρυμούλκησαν το κτίριο - το οποίο είχε τοποθετηθεί σε ράγες - κατά 1,13 μέτρα, ενώ την Κυριακή μετατοπίστηκε άλλα 1,09 μέτρα.

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«Είχαμε περίπου 8.000 αιτήσεις για τις 1.800 θέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, περίπου τέσσερις φορές υπερκαλύπτοντας τις θέσεις, επομένως δεν μπόρεσαν όλοι να συμμετάσχουν», δήλωσε στον Guardian ο Kensuke Hayasaka, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και χώρων πρασίνου στην πόλη Χιροσάκι. «Όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό· ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από τη νοτιοανατολική Ασία και από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.»

Γιατί οι Ιάπωνες χρησιμοποίησαν σκοινιά και τι είναι η τεχνική hikiya

Για να διατηρηθεί η ιστορική δομή, χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική γνωστή ως hikiya – όπου τα κτίρια τοποθετούνται σε κυλίνδρους και μετακινούνται αντί να αποσυναρμολογούνται. Το 2015 η πόλη απηύθυνε έκκληση στους ανθρώπους να έρθουν και να συμμετάσχουν άμεσα. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη hikiya με πρωτοβουλία των πολιτών, και η πρώτη φορά που η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε σε οποιαδήποτε μορφή για τη μετακίνηση ενός κάστρου εδώ και έναν αιώνα.

«Επειδή το φρούριο είναι ένα εθνικά αναγνωρισμένο σημαντικό πολιτιστικό αγαθό, δεν το αποσυναρμολογήσαμε», δήλωσε ο Hayasaka. «Χρησιμοποιούμε hikiya, μια μέθοδο μετεγκατάστασης κτιρίων που υπάρχει στην Ιαπωνία από την αρχαιότητα».

Οι εργασίες για τη διατήρηση του κάστρου συνεχίζονται έκτοτε. Το τείχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με όλες τις 2.185 πέτρες να έχουν τοποθετηθεί ξανά στις αρχικές τους θέσεις.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, φέτος οι αξιωματούχοι ζήτησαν και πάλι τη βοήθεια του κοινού για να επαναφέρουν το φρούριο στην αρχική του θέση.

Ο Motoharu Nakata, 61 ετών, ταξίδεψε από τη Χιροσίμα στο άλλο άκρο της Ιαπωνίας. «Το τράβηξα κι εγώ πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό να μπορώ να συμμετέχω ξανά. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο - ήταν φανταστικό», δήλωσε ο Νακάτα στην Sankei Shimbun.

Η χειροκίνητη έλξη του φρουρίου θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με περίπου 4.100 άτομα να έχουν προγραμματίσει να το μετακινήσουν συνολικά 5 μέτρα. Είναι μια συμβολική προσπάθεια οικοδόμησης κοινότητας και τα υπόλοιπα περίπου 73 μέτρα θα ολοκληρωθούν με μηχανήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Το φρούριο στο Κάστρο Χιροσάκι είναι ένα από τα 12 τέτοια κτίρια που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία και το μόνο στη βορειοανατολική περιοχή Τοχόκου. Έδρα της φυλής Τσουγκάρου, το κάστρο ολοκληρώθηκε το 1611, αλλά το αρχικό φρούριο κάηκε μετά από κεραυνό που πυρπόλησε μια αποθήκη πυρίτιδας το 1627. Η τρέχουσα κατασκευή ξαναχτίστηκε το 1810 και το κάστρο είναι τώρα το κεντρικό στοιχείο ενός πάρκου που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο κατά την εποχή των ανθισμένων κερασιών.

Οι μεγάλες ανακαινίσεις σημαίνουν ότι το φρούριο δεν θα είναι προσβάσιμο στους τουρίστες για χρόνια.

«Μόλις επιστρέψει στην αρχική του βάση, ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης του φρουρίου και ολόκληρη η κατασκευή θα καλυφθεί», δήλωσε ο Χαγιάσακα. «Όπως έχουν τα πράγματα, αναμένουμε να ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες το 2033».