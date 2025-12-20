Ιαπωνία: Ανέπτυξε «φουτουριστικό» όπλο λέιζερ που καταρρίπτει drones και πυραύλους

Η Ιαπωνία ανέπτυξε ένα σύστημα που εκπέμπει δέσμες λέιζερ ισχύος 100 κιλοβάτ, αρκετά ισχυρές ώστε να εξουδετερώνει μικρά drones. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε πολεμικό πλοίο εκτοπίσματος 6.200 τόνων.

Το όπλο συνδυάζει 10 λέιζερ, ισχύος 10 κιλοβάτ το καθένα, σε μία ενιαία δέσμη 100 κιλοβάτ, προσφέροντας συγκεντρωμένη ισχύ ικανή να διαπερνά μεταλλικές επιφάνειες, αναφέρει το LIVE Science.

Πρόκειται για λέιζερ οπτικής ίνας, δηλαδή η δέσμη παράγεται από φως που ενισχύεται και εστιάζεται καθώς διέρχεται μέσα από στερεά οπτική ίνα εμπλουτισμένη με στοιχεία σπανίων γαιών.

Ιαπωνία: Νέο όπλο από το «μέλλον» για τον στρατό

Οι μηχανικοί σχεδίασαν το σύστημα ειδικά για την κατάρριψη drones, όλμων και άλλων ελαφρών εναέριων απειλών.

Στις 2 Δεκεμβρίου, η Ιαπωνική Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Εφοδιαστικής (ATLA) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι το σύστημα λέιζερ εγκαταστάθηκε στο πλοίο JS Asuka, μετά την άφιξή του σε ναυπηγείο της Japan Marine United.

Το σύστημα εθεάθη συσκευασμένο σε δύο θολωτές μονάδες μήκους 40 ποδιών (12 μέτρων).

Το σύστημα πρόκειται σύντομα να δοκιμαστεί στη θάλασσα για πρώτη φορά υπό πραγματικές ναυτικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον λογαριασμό @AGChatch στο YouTube, που παρακολουθεί την ιαπωνική ναυτική τεχνολογία, οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ερευνητές αναπτύσσουν το όπλο λέιζερ από το 2018, ενώ πρωτότυπο επιβεβαιώθηκε ότι παραδόθηκε στην ATLA από την κατασκευάστρια εταιρεία Kawasaki Heavy Industries τον Φεβρουάριο του 2023.

Κατά την άφιξή του στο λιμάνι, αξιωματούχοι ανέφεραν σε ενημέρωση ότι «εφόσον υπάρχει επαρκής παροχή ενέργειας, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλέκει στόχους χωρίς να εξαντλεί πυρομαχικά», σύμφωνα με τον ιστότοπο The Asia Live.

Πρόσθεσαν επίσης ότι διαθέτει «απεριόριστο απόθεμα πυρός» και ότι ο μόνος περιορισμός είναι η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, το κόστος ανά βολή είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Επιβεβαίωσαν ακόμη ότι το όπλο πέτυχε καλά αποτελέσματα εναντίον όλμων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε επίγειες δοκιμές νωρίτερα φέτος.