Ιαπωνία: «Εργαλείο» κατά της αυτοκτονίας το Instagram - Θα ειδοποιεί γονείς παιδιών σε κίνδυνο

Το παράρτημα του αμερικανικού κολοσσού της κοινωνικής δικτύωσης, του Instagram, στην Ιαπωνία, δήλωσε ότι σχεδιάζει να εισαγάγει μια λειτουργία φέτος που θα ειδοποιεί τους γονείς εάν τα παιδιά τους αναζητούν περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

Η πλατφόρμα, που ανήκει στην Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σχεδιάζει να εισαγάγει μια λειτουργία που περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με ναρκωτικά και επικίνδυνη συμπεριφορά, ανέφερε το The Japan News.

Ιαπωνία: Πώς θα λειτουργεί η ειδοποίηση του Instagram

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι γονείς χρηστών ηλικίας 13 έως 17 ετών που αναζητούν επανειλημμένα περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτοκτονία θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής ή μέσω email εάν ο λογαριασμός τους είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό του παιδιού τους.

Αυτή η λειτουργία ήταν προηγουμένως διαθέσιμη στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια ειδική λειτουργία θα περιορίσει την πρόσβαση των εφήβων σε περιεχόμενο που περιέχει υλικό που σχετίζεται με ναρκωτικά, ακραία γλώσσα όπως απειλές και επικίνδυνες πράξεις όπως πυροβολισμούς.

Η προβολή αναρτήσεων που περιλαμβάνουν σεξουαλικές εικόνες, αλκοόλ ή κάπνισμα είναι ήδη περιορισμένη όσον αφορά την προβολή στην πλατφόρμα.