Ιαπωνία: Εργαζόμενος ζωολογικού ομολόγησε πως έριξε τη γυναίκα του σε αποτεφρωτήρα ζώων

Έρευνα σε δημοφιλή ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία, ύστερα από την ομολογία υπαλλήλου του πώς έριξε τη γυναίκα του σε αποτεφρωτήρα του πάρκου.

Το Asahiyama Zoo αναμενόταν να ανοίξει σήμερα, Τετάρτη (29/04), για την καλοκαιρινή σεζόν, αντ΄αυτού, ωστόσο έχει γεμίσει αστυνομικούς που προσπαθούν να λύσουν τη σοβαρή υπόθεση.

Σημειώνεται πως ο αποτεφρωτήρας χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις θανάτου ζώων. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η αγνοούμενη ήταν ζωντανή όταν απορρίφθηκε μέσα ή εάν ο σύζυγός της την είχε σκοτώσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται το BBC, η αστυνομία κάνει έρευνα για τη γυναίκα, ύστερα από καταγγελία φιλικού της προσώπου πως έχει εξαφανιστεί.

Ο δήμαρχος της πόλης Asahiyama έκανε λόγο για μία κρίση «άνευ προηγούμενου».

«Κανείς δεν θα μπορούσε να το έχει προβλέψει. Με κατακλύζει απέραντο άγχος και αντιμετωπίζω μια κρίση πρωτοφανούς μεγέθους». είπε.