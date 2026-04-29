Ιαπωνία: Εργαζόμενος ζωολογικού ομολόγησε πως έριξε τη γυναίκα του σε αποτεφρωτήρα ζώων

Έρευνα σε δημοφιλή ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία, ύστερα από την ομολογία υπαλλήλου του πώς έριξε τη γυναίκα του σε αποτεφρωτήρα του πάρκου.
Το Asahiyama Zoo αναμενόταν να ανοίξει σήμερα, Τετάρτη (29/04), για την καλοκαιρινή σεζόν, αντ΄αυτού, ωστόσο έχει γεμίσει αστυνομικούς που προσπαθούν να λύσουν τη σοβαρή υπόθεση.
Σημειώνεται πως ο αποτεφρωτήρας χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις θανάτου ζώων. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η αγνοούμενη ήταν ζωντανή όταν απορρίφθηκε μέσα ή εάν ο σύζυγός της την είχε σκοτώσει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται το BBC, η αστυνομία κάνει έρευνα για τη γυναίκα, ύστερα από καταγγελία φιλικού της προσώπου πως έχει εξαφανιστεί.
Ο δήμαρχος της πόλης Asahiyama έκανε λόγο για μία κρίση «άνευ προηγούμενου».
«Κανείς δεν θα μπορούσε να το έχει προβλέψει. Με κατακλύζει απέραντο άγχος και αντιμετωπίζω μια κρίση πρωτοφανούς μεγέθους». είπε.
- Ξεκινά η δίκη για την ανθρωποκτονία του 17χρονου Χρήστου στην Αλίαρτο
- «Ακόμα και εμείς οι Βούλγαροι πάμε Ελλάδα» - Διαφήμιση του βουλγαρικού τουρισμού κατέληξε σε φιάσκο
- Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος που εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ - Πώς τον εντόπισαν στην Πάτρα
- Βόμβα Κούντροου για «Τα Φιλαράκια»: «Άνδρες σεναριογράφοι είχαν φαντασιώσεις με την Άνιστον και την Κοξ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.