Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Ακυρώθηκαν 30 πτήσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιαπωνία μετά τις πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα που προκλήθηκαν από σύννεφο καπνού και τέφρας ύψους έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις.
Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη περίπου στις 18:00 χθες Σάββατο (15/11), ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις περίπου στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.
Είναι η πρώτη έκρηξη, που το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.
Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.
Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.
