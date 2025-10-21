Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός - Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει

Μετά από πολλές πολιτικές αναταραχές, η Ιαπωνία προχώρησε σε πρόωρες εκλογές ανακηρύσσοντας νέα πρωθυπουργό την Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα που κυβερνά στη χώρα.

Την Τρίτη, (21/10), η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της που θα γίνει αργότερα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Oι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα πρωθυπουργός

Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί ο συμβολισμός του επιτεύγματος της νέας πρωθυπουργού να γίνει η πρώτη γυναίκα που κυβερνά στην Ιαπωνία, μια χώρα που κατατάσσεται σταθερά χαμηλά στις παγκόσμιες συγκρίσεις για την ισότητα των φύλων, όχι μόνο στην πολιτική και τις επιχειρήσεις.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να τηρήσει τις υποσχέσεις της να διορίσει ένα υπουργικό συμβούλιο με «σκανδιναβικά» ποσοστά γυναικών όπως αναφέρει ο Guardian, ωστόσο οι προκλήσεις του αξιώματος διαφαίνονται μεγάλες αφού η πέμπτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μέσα σε λίγα χρόνια θα πρέπει να προσπαθήσει να «σώσει» το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) με την υποστήριξη ενός άπειρου κατώτερου εταίρου του συνασπισμού.

Οι εσωτερικές προκλήσεις της Τακαΐτσι περιλαμβάνουν μια κρίση κόστους ζωής και μια αυξανόμενη ανησυχία για τη μετανάστευση, την οποία πολλοί θεωρούν ως τη μόνη βιώσιμη λύση για την επικείμενη δημογραφική κρίση της Ιαπωνίας.

Οι διπλωματικές της ικανότητες θα δοκιμαστούν την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ φτάσει στο Τόκιο για διήμερη επίσκεψη. Και θα έχει μόλις πάρει ανάσα πριν κάνει το διεθνές ντεμπούτο της στη σύνοδο κορυφής του Apec στη Νότια Κορέα.

Όταν εξασφάλισε την προεδρία του LDP νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Τακαΐτσι κληρονόμησε ένα βαθιά διχασμένο κόμμα που αγωνίζεται να εξαλείψει το στίγμα ενός μακροχρόνιου σκανδάλου χρηματοδότησης και, μετά από επτά δεκαετίες σχεδόν αδιάλειπτης διακυβέρνησης, μια σοβαρά αποδυναμωμένη θέση και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου.

Η επιτυχημένη προσπάθεια της Τακαΐτσι να αντικαταστήσει τον απερχόμενο Shigeru Ishiba ως πρόεδρο του κόμματος έμοιαζε περισσότερο με μια μάχη για την κυριαρχία μεταξύ των φιλελεύθερων και συντηρητικών πλευρών του κόμματος παρά με το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στην ιαπωνική πολιτική.

Η Ιαπωνία υποδέχεται μια «εποχή πολυκομματικής πολιτικής»

Η 64χρονη Τακαΐτσι θα διορίσει αμέσως το υπουργικό της συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της Σατσούκι Καταγιάμα ως της πρώτης γυναίκας υπουργού Οικονομικών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αναμένεται επίσης να διορίσει δύο από τους αντιπάλους της στην κούρσα για την ηγεσία του LDP, τον Τοσιμίτσου Μοτέγκι και τον Σιντζίρο Κοϊζούμι, ως υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Ωστόσο, με το LDP και την Ισίν να απέχουν ακόμη δύο έδρες από την πλειοψηφία, θα πρέπει να συνεχίσει την αναζήτηση υποστήριξης από βουλευτές που δεν ανήκουν στον συνασπισμό για να ψηφίσει προϋπολογισμούς και άλλες νομοθεσίες - ένα ακόμη σημάδι, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, της επισφαλούς παραμονής της στην εξουσία.

«Η εποχή της κυριαρχίας του LDP έχει τελειώσει και μπαίνουμε στην εποχή της πολυκομματικής πολιτικής», δήλωσε η Τσιγιάκο Σάτο, πολιτική σχολιάστρια και αρθρογράφος στην εφημερίδα Mainichi Shimbun.

Η Μασάτο Καμικούμπο, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ριτσουμέικαν, δήλωσε ότι η Τακαΐτσι θα περιοριστεί υπερβολικά από τη συναλλακτική φύση του συνασπισμού της: «Δεν υπάρχει περιθώριο για την Τακαΐτσι να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να επιδιώξει συνεργασία σε κάθε πολιτική. Είναι μια αξιολύπητη κατάσταση.»