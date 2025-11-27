Μενού

Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο αναμένεται να λειτουργήσει ξανά

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο, ο Κασιουαζάκι-Καρίουα, είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο, μετέδωσε το Jiji.

Ο πυρηνικός σταθμός Kashiwazaki-Kariwa στο Τόκυο | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα της Ιαπωνίας, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, είναι πιθανόν να επαναλάβει τις δραστηριότητές του ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ αναμένεται η έγκριση των περιφερειακών αρχών, μετέδωσε σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, επικαλούμενο δηλώσεις του διευθυντή του σταθμού.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως για τη μερική επαναλειτουργία του σταθμού, καθώς η Ιαπωνία επιδιώκει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Η τοπική συνέλευση του νομού Νιιγκάτα αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση του κυβερνήτη κατά την τακτική της συνεδρίαση που αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου.

Αν η διαδικασία έγκρισης ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, θα είναι δυνατό να επαναλειτουργήσει η Μονάδα Αρ. 6 του σταθμού, που είναι η μία από τις δύο μεγαλύτερες του Κασιουαζάκι-Καρίουα, ήδη από τον Ιανουάριο, πρόσθεσε το Jiji, επικαλούμενο δήλωση του διευθυντή της εγκατάστασης Τακεγιούκι Ιναγκάκι.

Μετά την έγκριση της συνέλευσης, η Tokyo Electric Power Co, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό, θα κάνει αίτηση στη Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικών για επιβεβαίωση πριν από τη χρήση της Μονάδας 6. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως από τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα, σύμφωνα με τον Ιναγκάκι.

Η επανεκκίνηση του σταθμού αυτού, αν εγκριθεί από την τοπική συνέλευση, θα σηματοδοτήσει την πρώτη επαναλειτουργία πυρηνικού σταθμού που διαχειρίζεται η TEPCO μετά την πυρηνική καταστροφή στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταϊίτσι το 2011, για την οποία εξακολουθεί να καταβάλλει αποζημίωση.

