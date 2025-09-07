Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Ποιος είναι ο Σιγκέρου Ισίμπα

Ο Σιγκέρου Ισίμπα είναι Ιάπωνας πολιτικός και από το 2024 υπηρετεί ως Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και Πρόεδρος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΛΚ), διαδεχόμενος τον Φουμίο Κισίντα. Βουλευτής από το 1986, έχει διατελέσει Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Γεωργίας, ενώ ήταν και Γενικός Γραμματέας του ΦΛΚ.

Γόνος πολιτικής οικογένειας, ξεκίνησε την πολιτική του πορεία μετά τον θάνατο του πατέρα του, υπηρετώντας αρχικά σε θέσεις σχετικές με τη γεωργία και την άμυνα. Είχε αποχωρήσει προσωρινά από το ΦΛΚ το 1993, αλλά επέστρεψε το 1997 και κατέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις.

Ήταν επανειλημμένα υποψήφιος για την ηγεσία του ΦΛΚ, και τελικά το 2024 εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός, νικώντας τη Σανάε Τακαΐτσι.

Ο Ισίμπα είναι γνωστός για τις αντισυμβατικές του θέσεις, την κριτική του στάση απέναντι στην ηγεσία του κόμματος και τις φιλελεύθερες κοινωνικές του απόψεις.