Ιαπωνία: Σεισμός 6,2 ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Χονσού

Ισχυρός σεισμός, 6,2 ρίχτερ έπληξε την Ιαπωνία ανοιχτά της νήσου Χονσού. Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή τραυματισμοί στην περιοχή.

Σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της ανατολικής ακτής του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού, σήμερα Πέμπτη (26/3), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ. 

Επιπλέον, μικρότεροι σεισμοί καταγράφηκαν στις  περιοχές Κούτζι και Γιαμάντα, μεταξύ 4,6 και 4,9 ρίχτερ, ενώ οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στις γύρω περιοχές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφοές για σοβαρές ζημιές ή τραυματίες. 

 

