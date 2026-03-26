Ιαπωνία: Σεισμός 6,2 ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Χονσού

Σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της ανατολικής ακτής του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού, σήμερα Πέμπτη (26/3), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Επιπλέον, μικρότεροι σεισμοί καταγράφηκαν στις περιοχές Κούτζι και Γιαμάντα, μεταξύ 4,6 και 4,9 ρίχτερ, ενώ οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στις γύρω περιοχές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφοές για σοβαρές ζημιές ή τραυματίες.

