Ιαπωνία: Σπάνια εμφάνιση του αυτοκράτορα σε αγώνα σούμο – Έκπληκτο το κοινό

Μία σπάνια εμφάνιση σε αγώνα σούμο πραγματοποίησε ο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και την κόρη του, με το κοινό να μένει έκπληκτο.

Συγκεκριμένα, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, η αυτοκράτειρα, Μασάκο, και η κόρη τους, πριγκίπισσα Αίκο, παρακολούθησαν τις κύριες αναμετρήσεις του μεγάλου τουρνουά σούμο στο στάδιο Ριόγκοκου Κοκουγκικάν στο Τόκιο την Κυριακή (18/1).

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος NHK, την αυτοκρατορική οικογένεια υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ιαπωνικής Ένωσης Σούμο Χακάκου και οι προπονητές. Ο αυτοκράτορας, η αυτοκράτειρα και η πριγκίπισσα έτυχαν θερμής υποδοχής από το κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν εμφανίστηκαν για να πάρουν τις θέσεις τους.

Η οικογένεια απόλαυσε τους δέκα τελευταίους αγώνες της όγδοης ημέρας του διαγωνισμού, με τον πρόεδρο να τους καθοδηγεί. Ήταν η πρώτη φορά σε έξι χρόνια που η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολούθησε σούμο στο Κοκουγκικάν. Οι βοηθοί τους δήλωσαν ότι ανυπομονούσαν για την επίσκεψή τους.

Η πριγκίπισσα Αίκο ενδιαφέρεται για το σούμο από μικρή ηλικία, ενώ κρατούσε σημειώσεις ενώ παρακολουθούσε τους αγώνες.