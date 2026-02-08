Ιαπωνία: Θρίαμβος Τακαΐτσι στις κάλπες - Φόροι, άμυνα και Κίνα στο επίκεντρο της νέας εποχής

Ο συνασπισμός της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι πέτυχε ευρεία νίκη στις εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για τις φορολογικές περικοπές και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, σύμφωνα με το Reuters.

Η Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα ηγέτης της χώρας και πολιτικός που δηλώνει ότι εμπνέεται από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, αναμένεται να εξασφαλίσει έως και 328 έδρες για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και τον εταίρο του, Ishin, εξασφαλίζοντας υπερπλειοψηφία.

Η ίδια τόνισε ότι οι εκλογές επικύρωσαν σημαντικές αλλαγές στην οικονομική και αμυντική πολιτική, παρά τις αντιδράσεις. Οι υποσχέσεις της για μειώσεις φόρων έχουν ανησυχήσει τις αγορές, ενώ η σκληρή στάση της απέναντι στην Κίνα έχει επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις.

Παρά τις χιονοπτώσεις‑ρεκόρ, οι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες, ενώ η νίκη της ενισχύει τα σχέδιά της για αναβάθμιση της ιαπωνικής άμυνας, κάτι που το Πεκίνο παρακολουθεί στενά.