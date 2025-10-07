Ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο: Τρεις τραυματίες

Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε πολυσύχναστο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις αερομεταφορές, παρότι δεν μετέφερε κάποιον ασθενή.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες, έγραψε στο Χ ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν ΜαΚάρτι, μετά την πτώση του ελικοπτέρου--ασθενοφόρου κοντά στην 59η Οδό της πόλης στην ανατολική πλευρά του αυτοκινητοδρόμου.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία να διακριβώσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της κατάστασης καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα, όλα τα μέλη του οποίου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε με email προς το Reuters η διαχειρίστρια εταιρεία REACH.

Helicopter Crash



US HWY 50 at 59th St.



Crews responded to a helicopter down on EB US50 West of 59th St. On arrival, 3 victims from the aircraft were located in critical condition. No vehicles were involved, just the helicopter. pic.twitter.com/dXPyGQ5cEl — Sacramento Fire Department (@SacFirePIO) October 7, 2025

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά σοβαρά ασθενών και τραυματιών στις δυτικές ΗΠΑ, όπως δείχνει η ιστοσελίδα της. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, ανέφερε το CBS News, που ήταν και το πρώτο δίκτυο το οποίο μετέδωσε την είδηση.

Τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία του Σακραμέντο όσο και η ρυθμιστική αρχή των εναέριων μεταφορών--η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αερομεταφορών--δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.