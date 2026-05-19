Ιατρικό λάθος ή θαύμα; 88χρονος νεκρός βρέθηκε ζωντανός σε γραφείο τελετών στη Βραζιλία

Ο 88χρονος Juraci Rosa Alves στη Βραζιλία είχε κηρυχθεί νεκρός από τον γιατρό που τον εξέτασε. Ο θάνατός του σύμφωνα με τον γιατρό οφείλεται στην αναπνευστική ανεπάρκεια και έτσι μεταφέρθηκε σε γραφείο τελετών. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το προσωπικό διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ανέπνεε ακόμη και ήταν ζωντανός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Μαΐου, όταν ο Alves μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, όπου γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε γραφείο τελετών, στο οποίο μεταφέρθηκε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά την προετοιμασία της σορού, υπάλληλοι του γραφείου τελετών παρατήρησαν ενδείξεις ζωής. Σύμφωνα με τη Jacqueline Brogiato, υπεύθυνη νοσηλευτικής εποπτείας, το προσωπικό εντόπισε «ασυνήθιστη κίνηση στην κοιλιακή χώρα», χωρίς να είναι αρχικά βέβαιο αν επρόκειτο για αναπνοή.

Όπως ανέφερε, άμεσα ειδοποιήθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε προσπάθεια υποστήριξης της αναπνοής μέχρι την άφιξη των διασωστών, οι οποίοι προχώρησαν σε διασωλήνωση και μετέφεραν τον άνδρα εκ νέου σε νοσοκομείο.

Ο 88χρονος, νοσηλεύεται πλέον σε ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με την οικογένεια, υπήρξε καθυστέρηση στην αναγνώριση της πραγματικής κατάστασής του, ενώ η αστυνομία έχει καταγράψει την υπόθεση ως «παράλειψη παροχής βοήθειας».

Το νοσοκομείο που τον είχε αρχικά εξετάσει ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.