Ιβάνκα Τραμπ: Έκλαψε μιλώντας για τη μητέρα της, τον συζύγό της και την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Σε μια εξομολόγηση κατά την οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της προχώρησε η Ιβάνκα Τραμπ μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα, τη γιαγιά της, τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, και την περιπέτεια με τον καρκίνο στον θυρεοειδή που αντιμετώπισε, καθώς και την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου σε συνέντευξή της στο podcast «Diary of a CEO» μίλησε για τους δικούς της ανθρώπους, ενώ ζήτησε χαρτομάντιλο, καθώς μιλούσε για τη μητέρα και τη γιαγιά της.

Ivanka Trump gets emotional as she reflects on mother Ivana's life & death.



🎥: The Diary Of A CEO pic.twitter.com/HCvxlxCGAT — TMZ (@TMZ) April 9, 2026

«Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το πώς να θέλω πολύ αυτό που κάνω» είπε δακρύζοντας. «Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά», ανέφερε η Ιβάνκα Τραμπ ενώ ο παρουσιαστής τής έδειξε φωτογραφίες της ως παιδί με τη μητέρα της. «Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη», σχολίασε δακρυσμένη και συνέχισε:

«Η απώλεια ενός γονέα, μού φαίνεται διαφορετικά, ξέρετε, ιδιαίτερα απροσδόκητα, ειδικά μετά τον κορονοϊό, που μάς στέρησε τόσα πολλά χρόνια».

Παράλληλα, με συγκίνηση μίλησε και για τη γιαγιά της που ζει μαζί τους στη Φλόριντα: «Η γιαγιά μου μαγείρευε κάθε γεύμα. Είναι απίστευτα στοργική. Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας».

Συμπλήρωσε δε πως εκτιμά τις ιστορίες που λέει η «Μπάμπι» (το παρατσούκλι που έχει δώσει στη γιαγιά της) στα παιδιά της. «Τους λέει ιστορίες για τη μητέρα μου, τήν οποία δυστυχώς δεν γνώρισαν», είπε.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, και την περιπέτειά του με τον καρκίνο, είπε ότι επέλεξε την ψυχοθεραπεία, καθώς «είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου».

Ο Κούσνερ πάλεψε με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε και σε δεύτερη επέμβαση.