Ιδιοκτήτης Tesla δείχνει ότι ξόδεψε μόλις 2,37 δολάρια σε 12 μήνες και προκαλεί παγκόσμια μήνη

Ένας ιδιοκτήτης Tesla αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τεράστια έξοδα που συνοδεύουν τη συντήρηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι πλήρωσε μόνο 2 δολάρια!

Μπορεί οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μην επιβαρύνονται από έξοδα για βενζίνη ή ντίζελ, όμως είναι αναγκασμένοι να φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους σε δημόσια σημεία φόρτισης ή να εγκαταστήσουν ένα στο σπίτι τους, που όπως είναι προφανές είναι πολύ πιο κοστοβόρο.

Ωστόσο ένας οδηγός Tesla, κατάφερε να διατηρήσει το κόστος χαμηλό με έναν απροσδόκητο τρόπο όπως αποκάλυψε δείχνοντας λογαριασμό του αυτοκινήτου του.

Πριν ενθουσιαστείτε και ξεκινήσετε να κοιτάτε την τιμή ενόςTesla, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι το κόστος λειτουργίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη μάρκα και το μοντέλο, με τα διαφορετικά οχήματα να έχουν ποικίλα κόστη, σύμφωνα με τον προμηθευτή ενέργειας EDF.

Καθώς όμως η ποικιλία ηλεκτρικών αυτοκινήτων αρχίζει να αυξάνεται, τελικά η αγορά ενός πιθανώς να σας κοστίσει λιγότερο μακροχρόνια από το να πληρώνετε βενζίνη.

Ιδιοκτήτης Tesla: «Πλήρωσα 2 δολάρια, πρώτη φορά έχω λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες»

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης Tesla που διαθέτει πρίζα στο σπίτι του, έδειξε ότι μειώνει τους λογαριασμούς του χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης από λογαριασμό που έλαβε, ο οποίος ήταν μόλις 2,37 δολάρια έγραψε: «Πρώτη φορά που έχω λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό είναι χάλια» και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

First time i’ve had a bill within the last 12 months. this sucks. pic.twitter.com/OSGdu1QbcN — RG (@Tesla_GTownTX) January 17, 2024

Πολλοί από τους ακόλουθούς του δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν, με έναν να γράφει: «Δεν μπορώ να λειτουργήσω τα ψυγεία μου για ένα μήνα με αυτό το ποσό; Κάτι δεν μας λες».

Ο ιδιοκτήτης τότε εξήγησε ότι χρησιμοποίησε ηλιακούς συλλέκτες για να διατηρήσει τον λογαριασμό χαμηλό, καθώς και ένα Tesla Powerwall, το οποίο είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που αποθηκεύει ενέργεια από τον ήλιο ή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Tesla Powerwall: Η μπαταρία που αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, Tesla Powerwall δεν είναι μυστικό καθώς η ίδια η εταιρία έχει μοιραστεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός Powerwall.

«Το Powerwall σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε ενέργεια για μελλοντική χρήση και λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια για να παρέχει βασική ενεργειακή ασφάλεια και οικονομικά οφέλη», έχει αναφέρει.

«Κάθε σύστημα Powerwall είναι εξοπλισμένο με παρακολούθηση ενέργειας, μέτρηση και έξυπνα χειριστήρια για προσαρμογή από τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tesla».

Η μπαταρία Powerwall ξεκινά από την υψηλή τιμή των 5.000 δολαρίων όμως βοηθά στη μείωση των λογαριασμών συνολικά ενώ το κόστος εγκατάστασης μιας κανονικής πρίζας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ποικίλλει, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 500 - 1.000 δολάρια.