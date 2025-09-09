Ιερουσαλήμ: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, με ανακοίνωσή της, ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι δράστες της επίθεσης.

Ιερουσαλήμ: Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μία επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα … μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνιοι.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Με πληροφορίες από Reuters