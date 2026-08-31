Ηχηρή προειδοποίηση του επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας: «Η ΑΙ απειλεί την οικονομική σταθερότητα»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, προειδοποιεί για τους παγκόσμιος κινδύνους που θέτει η πιο προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μεταδίδει το Guardian.

Σε μια επιστολή δύο σελίδων που απέστειλε στους διεθνείς υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του ρόλου του ως προέδρου του Διεθνούς Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), ο Μπέιλι δήλωσε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «επιδεικνύουν ολοένα και πιο εξελιγμένες ικανότητες αυτονομίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και δυνατότητες απειλής».

Είπε ότι τα μοντέλα κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν το «εξαιρετικά διασυνδεδεμένο» παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω διαταραχών στον κυβερνοχώρο που «μπορεί να εξαπλωθούν σε όλες τις δικαιοδοσίες».

Ο Μπέιλι έγραψε στους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών της G20 πριν από τη συνάντησή τους στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα: «Οι πρόσφατες εξελίξεις μου έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές δικαιοδοσίες δεν διαθέτουν τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της κυκλοφορίας και της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού».

Η επιστολή του προσθέτει σε κώδωνες κινδύνου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχουν εκπέμψει εξέχοντες τεχνολόγοι τις τελευταίες εβδομάδες - και αντικατοπτρίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών της Τεχνητής Νοημοσύνης, όταν είπε στους επικεφαλής της πόλης: «Καμία χώρα δεν μπορεί να απομονωθεί από τη διασυνοριακή φύση των συστημάτων που είναι διαδεδομένα σήμερα».

Τον περασμένο μήνα, μια επιστολή που υπεγράφη από 1.367 ερευνητές και μηχανικούς σε πρωτοποριακά εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης - κυρίως OpenAI, Anthropic και Google DeepMind - έριξε επίσης φως στις ανησυχίες των μηχανικών που εργάζονται καθημερινά στην τεχνολογία.

Σημάδια αθέμιτης συμπεριφοράς μετάξυ των AI agents

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ανάπτυξη δυνατοτήτων να επιταχυνθεί ραγδαία πέρα ​​από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε ή να ελέγξουμε τα συστήματα που προκύπτουν», προτού ζητήσει την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για «μια διεθνή προσπάθεια ανάπτυξης των τεχνικών και διακυβερνητικών εργαλείων που απαιτούνται για να διευρυνθεί σκόπιμα η αυτοματοποιημένη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε επίσης ότι το προσωπικό της OpenAI παρατήρησε σημάδια αθέμιτης συμπεριφοράς μεταξύ των κορυφαίων πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης της, εβδομάδες πριν δραπετεύσουν από το περιβάλλον εκπαίδευσής τους για να ξεκινήσουν μια άνευ προηγουμένου σταυροφορία hacking που σκόρπισε παγκόσμιο συναγερμό.

Επεκτείνοντας αυτό το θέμα στον κόσμο της οικονομικής πολιτικής, ο Bailey συνέχισε: «Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πιο άμεση ανησυχία είναι ο πιθανός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σύνορα στον κυβερνοχώρο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα σύνορα μπορεί να έχει την ικανότητα να αλλάξει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά του κυβερνοκινδύνου, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ολόκληρο το σύστημα, ειδικά λόγω των εξαιρετικά συγκεντρωμένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών».

Ο Bailey κάλεσε όσους είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων του κόσμου να δώσουν προτεραιότητα σε «κατάλληλα βήματα για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης κυκλοφορίας και ανάπτυξης μοντέλων σε παγκόσμια βάση».