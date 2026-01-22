Μενού

Το ηχηρό μήνυμα της Κάγια Κάλας για τις διατλαντικές σχέσεις: «Η λέξη της χρονιάς είναι το απρόβλεπτο»

Η Κάγια Κάλας μιλά για τη «χρονιά του απρόβλεπτου», τονίζει την ανάγκη ενότητας και προειδοποιεί για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας
Η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας | EPA/MIGUEL ANGEL MOLINA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας υπογράμμισε, σύμφωνα με το Politico, ότι το 2024 απέδειξε πόσο «απρόβλεπτη» μπορεί να γίνει η διατλαντική σχέση.

Τόνισε πως η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στην πραγματική πηγή αστάθειας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά».

Προειδοποίησε ότι οι εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ συμμάχων «απλώς ενισχύουν τους αντιπάλους» και ξεκαθάρισε πως η ΕΕ «δεν πρόκειται να εγκαταλείψει 80 χρόνια ισχυρών διατλαντικών σχέσεων».

 

