Ηχητικό μήνυμα Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Ενωμένοι νικήσαμε τον εχθρό» αναφέρει εν μέσω φημών για τραυματισμό του

Το Ιράν επιχειρεί να διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, παρουσιάζοντάς τα ως αβάσιμες φήμες.

Σε νέο ηχητικό μήνυμά του, ο Χαμενεΐ υποστήριξε πως «ο εχθρός έχει ηττηθεί», την ώρα που πληροφορίες από ιρανικές πηγές κάνουν λόγο για τραυματισμό του, ενώ παραμένει ασαφές ακόμη και αν βρίσκεται εν ζωή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χάρη στην ενότητα που επέδειξαν οι πολίτες, παρά τις θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτισμικές διαφορές, ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του».

Iran's Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, has released an audio message for the Persian New Year, where he said that the country's unity had defeated the enemy.



Khamenei's message comes amid rumours over his health following US-Israeli strikes. — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 20, 2026

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο φέρεται να διδάσκει θρησκευτικά, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πότε καταγράφηκε.

Στο μήνυμά του για την ιρανική Πρωτοχρονιά, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διέψευσε επίσης ότι το Ιράν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν, αποδίδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς στο Ισραήλ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ εκτίμησαν λανθασμένα πως μέσα σε λίγες ημέρες επιθέσεων ο ιρανικός λαός θα ανέτρεπε την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας αυτή την εκτίμηση «σοβαρό λάθος».