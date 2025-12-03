Ηλεκτροπληξία σε 8χρονο από φορτιστή κινητού στο κρεβάτι

Οκτώχρονος από τις Ηνωμένες Πολιτείες γλίτωσε από μια επικίνδυνη ηλεκτροπληξία που σημειώθηκε ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του. Ο μικρός Λορέντζο Λόπεζ είχε αφήσει το κινητό του συνδεδεμένο σε καλώδιο επέκτασης, όταν το μεταλλικό του κολιέ παγιδεύτηκε στο κενό ανάμεσα στον φορτιστή και την πρίζα.

Ξαφνικά ένιωσε έντονη θερμότητα στον λαιμό, ενώ το κολιέ τον πίεζε τόσο που δεν μπορούσε να φωνάξει. «Σχεδόν νόμιζα ότι θα πεθάνω», περιέγραψε αργότερα.

Με υπερπροσπάθεια κατάφερε να αφαιρέσει το κολιέ και να καλέσει τη μητέρα του.

Ο Λορέντζο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση δέρματος. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να παραμείνει για περίπου δύο εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Παρά τον πόνο, η μητέρα του τονίζει ότι δείχνει αξιοσημείωτη δύναμη και θάρρος.

Η οικογένεια αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία, με στόχο να ευαισθητοποιήσει άλλους γονείς: να μην αφήνουν παιδιά να κοιμούνται με ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα τους, καθώς οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και απρόβλεπτοι.