Ηλεκτροπληξία σε 8χρονο από φορτιστή κινητού στο κρεβάτι

Οκτώχρονος από τις Ηνωμένες Πολιτείες γλίτωσε από μια επικίνδυνη ηλεκτροπληξία που σημειώθηκε ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του. Ο μικρός Λορέντζο Λόπεζ είχε αφήσει το κινητό του συνδεδεμένο σε καλώδιο επέκτασης, όταν το μεταλλικό του κολιέ παγιδεύτηκε στο κενό ανάμεσα στον φορτιστή και την πρίζα.
Ξαφνικά ένιωσε έντονη θερμότητα στον λαιμό, ενώ το κολιέ τον πίεζε τόσο που δεν μπορούσε να φωνάξει. «Σχεδόν νόμιζα ότι θα πεθάνω», περιέγραψε αργότερα.
Με υπερπροσπάθεια κατάφερε να αφαιρέσει το κολιέ και να καλέσει τη μητέρα του.
Ο Λορέντζο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση δέρματος. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να παραμείνει για περίπου δύο εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Παρά τον πόνο, η μητέρα του τονίζει ότι δείχνει αξιοσημείωτη δύναμη και θάρρος.
Η οικογένεια αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία, με στόχο να ευαισθητοποιήσει άλλους γονείς: να μην αφήνουν παιδιά να κοιμούνται με ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα τους, καθώς οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και απρόβλεπτοι.
- Ο Ξαρχάκος παίρνει θέση για την περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: «Αγνόησαν προκλητικά τη βούληση του γιού του Χατζιδάκι»
- Το πλάνο της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τα μπλόκα των αγροτών και η επιλογή της μη σύγκρουσης
- Βραζιλία: Πώς πήδηξε μέσα στα λιοντάρια ο 19χρονος - «Δεν θα θανατωθεί το ζώο», λέει ο ζωολογικός κήπος
- Ο άγνωστος τσαμπουκάς Τσουβέλα σε θεατή: «Εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.