Ίλον Μασκ vs Σαμ Άλτμαν: Ξεκίνησε η δίκη κατά της OpenAI και της Microsoft

Ο Ίλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν βρέθηκαν αντιμέτωποι στο δικαστήριο στο Όκλαντ, με αφορμή τη δίκη για τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Ο Μασκ κατηγορεί τον Άλτμαν και τη διοίκηση ότι πρόδωσαν τον αρχικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας και ζητά αποζημίωση 150 δισ. δολαρίων, καθώς και την επιστροφή της OpenAI στο αρχικό της μοντέλο. Από την πλευρά της, η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ γνώριζε τις αλλαγές και αντέδρασε μόνο όταν δεν απέκτησε ηγετικό ρόλο, ενώ τον κατηγορεί και για ανταγωνιστικά κίνητρα.

Η δίκη ξεκίνησε με ένταση, με τη δικαστή να επιπλήττει και τις δύο πλευρές για δημόσιες αντιπαραθέσεις στα social media. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η Microsoft ως βασικός επενδυτής, ενώ αναμένεται να καταθέσουν κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας.