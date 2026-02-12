Το «ημερολόγιο» του Έλον Μασκ: Ανάλυση δείχνει ότι κάθε μέρα τον Ιανουάριο πόσταρε για τη «λευκή φυλή»

«Μετρήστε πόσες φορές ανέφερε τη λέξη φυλή ο Έλον Μασκ και κερδίστε πλούσια δώρα», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου, καθώς έρευνα του Guardian, αποκαλύπτει ότι ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε περίπου ένα σχόλιο περί φυλής, κάθε μέρα τον Ιανουάριο.

Γνωρίζαμε την μακροχρόνια εμμονή του Έλον Μασκ με τη λευκή φυλή, αλλά η έρευνα αυτή αποτελεί μια ηχηρή απόδειξη των ρατσιστικών του αντιλήψεων, ή όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί «υλικό λευκής υπεροχής».

Ενδεικτικά: «Οι λευκοί είναι μια ταχέως εξαφανιζόμενη μειονότητα», δήλωσε ο Μασκ στις 22 Ιανουαρίου, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ αναδημοσίευε ένα βίντεο ενός Ιρλανδού influencer κατά των μεταναστών σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή.

Οι αναρτήσεις του Μασκ περιελάμβαναν επανειλημμένα ισχυρισμούς ότι οι λευκοί αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις, την υποστήριξη της συνωμοσίας ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη γενοκτονία εναντίον των λευκών σε χώρες σε όλο τον κόσμο και την προώθηση του ισχυρισμού ότι οι λευκοί θα «σφαγιαστούν» από μη λευκούς εάν γίνουν δημογραφική μειονότητα.

Ο Μασκ εδώ και χρόνια προωθεί αντιμεταναστευτικό και ακροδεξιό περιεχόμενο στις αναρτήσεις του, καθώς και υποστηρίζει δεξιούς ακτιβιστές και πολιτικά κόμματα σε όλο τον κόσμο. Η πιο πρόσφατη δουλειά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla δείχνει μια πιο συνεπή και σαφή ενασχόληση με περιεχόμενο λευκής υπεροχής και εθνικιστές ακτιβιστές από ό,τι στο παρελθόν, ωστόσο, τους προσδίδει την έγκριση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και διαδίδει τις ιδέες τους στο κοινό του, που αποτελείται από πάνω από 200 εκατομμύρια ακόλουθους.

Και σαν να μην έφταναν τα ρατσιστικά σχόλια, εταιρείες και φορείς της Ευρώπης ερευνούν τον Μασκ για το ακατάλληλο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του X, με φόντο το ανάρμοστο σεξουαλικό περιεχόμενο, και το σεξιστικό περιεχόμενο για τις γυναίκες.