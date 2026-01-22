Ημίγυμνος ο Τραμπ «καβαλά» μια πολική αρκούδα: Το εξώφυλλο του Economist μετά το Νταβός

«Η Γροιλανδία βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική», «Αν η Δανία πει όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε», «Μόνο με εμάς θα είναι ασφαλής η Γροιλανδία», είναι μερικά από τα όσα ειπώθηκαν εχθές από τον Πρόεδρο Τραμπ στο Φόρουμ του Νταβός. Το Economist. σατιρίζει την όλη στάση του Αμερικανού Προέδρου αλλά και τη συμφωνία με τον Μαρκ Ρούτε, με ένα εξώφυλλο «φωτιά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ημίγυμνος να «καβαλά» μια πολική αρκούδα ενώ πίσω υπάρχει ένα κόκκινο φόντο στα χρώματα του Economist.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

Μάλιστα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η κρίση της Γροιλανδίας αποτελεί μάθημα για όλες τις χώρες. Οι φίλοι της Αμερικής πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο στον οποίο θα είναι μόνοι τους και το ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πια».

Τραμπ: Η συνομιλία με Ρούτε

Εχθές (21/1) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Πώς δέχτηκαν οι Γροιλανδοί τα λεγόμενα Τραμπ στο Νταβός

Μετά την είδηση ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ρούτε για τη Γροιλανδία, οι κάτοικοι αξιολόγησαν τις δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, την πρωτεύουσα, φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μαθαίνοντας την είδηση, ή είπαν πως δεν πιστεύουν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

Είναι «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», είπε ο Μίκελ Νίλσεν, 47χρονος τεχνίτης. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει - και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», επέμεινε.

