«Ήμουν κατά συρροή άπιστη»: Η σοκαριστική εξομολόγηση της γυναίκας που έκανε σεξ με 100 άνδρες

Η Persia Lawson, μια 39χρονη γυναίκα από το Surrey της Βρετανίας, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τον παλιό της εαυτό ως «κατά συρροή άπιστη». Σε μια εξομολόγηση για τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτει πώς έφτασε να κοιμηθεί με περισσότερους από 100 άνδρες, να παλεύει με τον εθισμό στο σεξ και, όπως λέει με μια δόση υπερβολής, να «κολλήσει χλαμύδια το μισό Λονδίνο».

Η Persia περιγράφει το 2010 ως την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της. Εκείνη την εποχή εργαζόταν σε στριπτιτζάδικο και περιέβαλλε τον εαυτό της με άνδρες που η ίδια τώρα χαρακτηρίζει «απαίσιους». Παραδέχεται ότι κάποτε διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με τέσσερις άνδρες ταυτόχρονα, μια ανάγκη για επιβεβαίωση που πιστεύει ότι πήγαζε από τα δύσκολα παιδικά της χρόνια.

«Έφτασα στο σημείο να κολλήσω χλαμύδια έναν σύντροφό μου», θυμάται. «Το έμαθα από εκείνον, όταν μου είπε ότι έβγαλε εξανθήματα. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, ο πατέρας του με απείλησε ότι θα με σκοτώσει. Ήταν όλα τόσο ακραία». Το πιο σοκαριστικό, ωστόσο, ήταν η αντίδρασή της εκείνη την εποχή: «Είπα ψέματα. Του είπα ότι εκείνος πρέπει να με απάτησε. Ένιωθα τόση ντροπή που έγινα καταναγκαστική ψεύτρα».

Η ίδια υπολογίζει ότι οι ερωτικοί της σύντροφοι ξεπερνούν τους 100, αν και, όπως λέει, «δεν θα μπορούσα να ξέρω με σιγουριά, όλα είχαν γίνει θολά». Η αδιαφορία για τον εαυτό της είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που, όπως εξομολογείται στο TikTok, στα 23 της μετέδωσε αφροδίσιο νόσημα σε μεγάλο μέρος του κοινωνικού της κύκλου, χωρίς καν να θυμάται σε ποιους, καθώς συχνά δεν γνώριζε καν τα ονόματα των ανδρών με τους οποίους πλάγιαζε.

Ακόμα και σε στιγμές που θα έπρεπε να δείξει συμπόνια, όπως όταν ο πατέρας ενός συντρόφου της πέθαινε από καρκίνο, εκείνη διατηρούσε κρυφή σχέση. «Ήμουν καταστροφέας σπιτιών, διέλυα γάμους», λέει με ειλικρίνεια.

Στα 25 της, η οικογένειά της παρενέβη και την έστειλε σε κέντρο αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη. Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της ανάρρωσης. Έγινε μέλος των Ανώνυμων Εθισμένων στο Σεξ και άρχισε να αντιμετωπίζει τα τραύματα που την οδηγούσαν σε αυτές τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. «Έψαχνα για καταστροφικές ρομαντικές δυναμικές όπως ο τοξικομανής ψάχνει τη δόση του», εξηγεί.

Σήμερα, η ζωή της Persia έχει αλλάξει ριζικά. Το 2015 γνώρισε τον σύζυγό της σε ένα μουσικό φεστιβάλ και παντρεύτηκαν το 2022. Πλέον εργάζεται ως συγγραφέας και σύμβουλος σχέσεων, οργανώνοντας σεμινάρια σε όλο τον κόσμο για γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Στόχος της είναι να εξαλείψει το στίγμα γύρω από τον εθισμό στο σεξ και να βοηθήσει άλλους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες γύρω από αυτόν τον εθισμό.