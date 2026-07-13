Independent: Το σχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού - Αμφιλεγόμενες προβλέψεις και πρώτες αντιδράσεις

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συνταχθεί σχέδιο συμφωνίας με στόχο την επίλυση του Κυπριακού, με τις πληροφορίες που διαρρέουν για το περιεχόμενό του, ωστόσο, να το καθιστούν αρκετά αμφιλεγόμενο.

Η Μαρία Άντζελα Ολγκίν, η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, εργάζεται πάνω σε μια συμφωνία με την ΤΔΒΚ, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα. Αυτά αναφέρονται σε σχετικό δημοσίευμα του Independent, που έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών του προσχεδίου της.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Ολγκίν προτείνει μία πιο ευέλικτη συμφωνία - εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μετακινούμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζει σε μία νέα δομή, όπου οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούσαν να αποκαλέσουν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία - γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω σκόπιμης "εποικοδομητικής ασάφειας"».

Η προηγούμενη ηγεσία της ΤΔΒΚ, με επικεφαλής τον Ερσίν Τατάρ, είχε επιδιώξει μία ξεκάθαρη λύση δύο κρατών, αλλά ο νέος πρόεδρος, Τουφάν Ερχιουρμάν, φαίνεται ανοιχτός σε μία πιο ευέλικτη συνταγή.

Κρίσιμο είναι ότι το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δημιουργήσει δύο συνιστώσες πολιτείες με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπεραιωνόταν από τα δύο κράτη, με μια μικρή κεντρική δομή.

«Αλλά σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, η ΤΔΒΚ θα έπρεπε να παραχωρήσει γη, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων» αναφέρει, χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

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Τι ορίζεται από τη συμφωνία

Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπήρχε ένα, εκ περιτροπής, προεδρικό συμβούλιο, με επικεφαλής τους δύο ηγέτες (αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς).

Επίσης, θα υπήρχε ένα συνολικό συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών, αντί για ένα άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Ακόμα, προβλέπεται ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο περίπου πέντε ή έξι υπουργείων (Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας, Εσωτερικών Υποθέσεων/Ιθαγένειας, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

Ως μέτρο διασφάλισης, προτείνεται να δοθεί τουλάχιστον μία αποφασιστική ψήφος για έναν Τουρκοκύπριο υπουργό στο Συμβούλιο Υπουργών, ωστόσο το σημείο αυτό μπορεί να προκαλέσει τριβές στις συνομιλίες.

Όσον αφορά στο πάγιο αίτημα της Κύπρου για απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής από το νησί, ενδέχεται να αντικατασταθούν από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας, ενδεχομένως, μια μικρή πολυεθνική παρουσία στο νησί.

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Οι αντιδράσεις στις πληροφορίες

«Απ΄όσο ξέρω, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη πρόταση από τον ΟΗΕ σε καμία πλευρά. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν φαίνονται περισσότερα σαν εικασίες, από μία συγκεκριμένη πρόταση ή σχέδιο. Κάθε ουσιώδης πρόοδος πρέπει να κινηθεί μέσω της επίσημης διαδικασίας του ΟΗΕ και εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου» σχολίασε, σχετικά, ο Σπύρος Μιλτιάδης, αναπληρωτής ύπατος αρμοστής για την Κύπρο στο Λονδίνο.

Από πλευράς του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, επεσήμανε: «Η θέληση του λαού μας για λύση είναι ξεκάθαρη. Έχουμε εκφράσει την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και συνεχίζουμε να τις στηρίζουμε».

«Η μόνη μας ανησυχία είναι τα δικαιώματα, το μέλλον, η ισότητα, η ασφάλεια και η αλληλεπίδραση με τον κόσμο του λαού μας, ειδικά των παιδιών μας, και η διατήρηση της θέσης των Τουρκοκυπρίων ως "υπηκόων"» ανέφερε σε άλλο σημείο.