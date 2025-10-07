Independent: Τα τελευταία δύο χρόνια στο Ισραήλ, κάθε μέρα είναι 7η Οκτωβρίου

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σφαγή στα χρονικά του εβραϊκού κράτους από το ναζιστικό Ολοκαύτωμα με τους 6 εκατομμύρια νεκρούς. Στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ βίωσε -για πρώτη φορά από το 1948- μία πρωτόγνωρη συνθήκη, η οποία άλλαξε ολόκληρο το τοπίο στη Μέση Ανατολή: αποδυνάμωση της Χαμάς, μέσα από τις εκτελέσεις της φυσικής της ηγεσίας, αποδυνάμωση του «κόμματος του Θεού», για τους «κοινούς θνητούς» Χεζμπολάχ του Λιβάνου, με μία πρωτόγνωρη επιχείρηση που περιλάμβανε έκρηξη βομβητών και με μία πρωτοφανή ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, η οποία δεν λέει να τελειώσει.

Για τους Ισραηλινούς, κάθε ημέρα είναι 7η Οκτωβρίου. Σημείο υπερβολής από τη βρετανική Independent, όπως αναφέρει στην ανάλυσή της, αλλά με ψήγματα πραγματικότητας: στη Γάζα υπάρχουν ακόμα όμηροι, απαχθέντες από τη Χαμάς, και το Ισραήλ φαίνεται πως έχει «χάσει», και με τις πράξεις του, τη μεγαλύτερη «μάχη»: αυτήν της ενημέρωσης και της αξιοπιστίας στα μάτια δυτικών, και όχι μόνο, ανθρώπων.

Τα τελευταία δύο χρόνια στο Ισραήλ, κάθε μέρα είναι 7 Οκτωβρίου. Όλα βρίσκονται στον «πάγο», με μία φυσική ροή εξέλιξης των πραγμάτων, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μόνο τότε θα μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε με τις ζωές μας, γράφουν στον Independent.

Διαμαρτυρία στο Ισραήλ | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Από εδώ, φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει ξεχάσει είτε έχει επιλέξει να αγνοήσει τις φρικαλεότητες εκείνης της διαβόητης ημέρας, όπως αποδεικνύεται από τον τότε πιο ακριβοπληρωμένο παρουσιαστή του BBC, Gary Lineker, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στην 7η Οκτωβρίου ως «το θέμα της Χάμας», γράφει η Independent.

Λοιπόν, το «θέμα της Χάμας» δεν είναι θέμα. Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ το εβραϊκό κράτος. Η μεγαλύτερη και πιο άγρια σφαγή Εβραίων από το Ολοκαύτωμα. Σε ποσοστό του πληθυσμού, είναι επίσης η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία. Για να το θέσουμε σε προοπτική, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ισοδυναμούσε με περισσότερους από 8.000 νεκρούς, 30.000 τραυματίες και σχεδόν 2.000 απαχθέντες. Μπορείτε να φανταστείτε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ας πούμε, στο Γκλάστονμπερι και τη γύρω περιοχή; Αναρωτιέμαι ποια θα ήταν η αντίδραση της Βρετανίας, σημειώνει αρθρογράφος στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Γιατί στο Ισραήλ είναι κάθε ημέρα 7η Οκτωβρίου

Σήμερα, καθώς το Ισραήλ δαιμονοποιείται και απονομιμοποιείται και η 7η Οκτωβρίου αντιμετωπίζεται με ελάχιστη προσοχή, η αλήθεια και η ηθική έχουν ανατραπεί. Οι ψευδείς αφηγήσεις και το μίσος προς τους Εβραίους αγκαλιάζονται. Η βίαιη επίθεση σε μια συναγωγή στο Μάντσεστερ ήταν μια αναπόφευκτη συνέπεια, περιγράφει ο αρθρογράφος του βρετανικού μέσου.

Υπάρχει μια βαθιά έλλειψη κατανόησης, πόσο μάλλον ενσυναίσθησης ή συμπάθειας, για αυτό που πραγματικά υπέφεραν οι Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου και μετά. Από την αρχή, η τάση μεταξύ πολλών ήταν να αμφισβητήσουν τη σφαγή, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς μετέδωσε ζωντανά τις φρικαλεότητες της στον κόσμο. Κάποιοι προτίμησαν απλά να την αρνηθούν εντελώς. Αν δεν είχε συμβεί ποτέ, ο κόσμος δεν θα χρειαζόταν να την αντιμετωπίσει. Και είναι σαφές ότι ο κόσμος δεν ήθελε να την αντιμετωπίσει.

Ίσως όσοι βρίσκονται εκτός Ισραήλ δεν μπορούν να κατανοήσουν την κλίμακα και τη βαρβαρότητα της επίθεσης, ή το συλλογικό τραύμα και τις συνέπειες που συνεχίζουν να υφίστανται. Όπως λέει και το ρητό, «έπρεπε να ήσουν εκεί», συνεχίζει η Independent για την πρωτοφανή τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ.

Πώς έζησε ένας Εβραίος τις επιθέσεις της 7η Οκτωβρίου

Αν ήσουν, θα ήξερες πώς είναι να βλέπεις να θάβουν δύο από τις πιο κοντινές φίλες της κόρης σου. Δύο όμορφες ψυχές, που μεγάλωσαν στο σπίτι σου, που πήγαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ για να χορέψουν, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι. Η μία από αυτές, το σώμα της ήταν τόσο κατεστραμμένο που έπρεπε να ταφεί σε φέρετρο.

Οι Εβραίοι συνήθως θάβονται με σάβανο.

Θα ξέρεις πώς είναι να αγκαλιάζεις σφιχτά τους γονείς τους και μετά να τους κοιτάς στα μάτια, γνωρίζοντας ότι κανένα λόγο δεν αρκεί. Η κόρη μου πούλησε το εισιτήριό της για το Nova το προηγούμενο βράδυ. Δεν αισθανόταν καλά. Δεν μπορώ να διώξω από το μυαλό μου τη σκέψη ότι θα μπορούσε τόσο εύκολα να ήταν μαζί με τις φίλες της, συνεχίζει ο αρθρογράφος της Independent.

Όταν άρχισαν οι ρουκέτες στις 6.29 το πρωί και ξέσπασε το χάος, οι φίλοι της έφτασαν στο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να γυρίσουν σπίτι. Η αστυνομία τους σταμάτησε, προειδοποιώντας τους ότι υπήρχαν τρομοκράτες στο δρόμο μπροστά τους. Κανείς δεν συνειδητοποίησε την κλίμακα της επίθεσης ή πόσοι τρομοκράτες είχαν εισέλθει στο Ισραήλ. Η αστυνομία τους συνέστησε να καταφύγουν σε ένα από τα κοντινά καταφύγια στάσεων λεωφορείων. Οι τρομοκράτες τους βρήκαν. Ήταν ένα μακελειό. Δεν είχαν καμία ελπίδα. Από τους σαράντα που ήταν στριμωγμένοι στο καταφύγιο, μόνο έντεκα κατάφεραν να γλιτώσουν.

Είδα την κόρη μου και τους φίλους της να ψάχνουν στα Telegram τα πιο φρικτά βίντεο με τις φρικαλεότητες της Χάμας, όπως έκαναν πολλοί Ισραηλινοί αμέσως μετά, αναζητώντας απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος των αγαπημένων τους ανάμεσα στο μακελειό. Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να ξεχαστούν.

Κάθισα με τον τρίτο φίλο που ήταν μαζί τους στο καταφύγιο, έναν επιζώντα και μάρτυρα της σφαγής. Επιβίωσε κρυμμένος κάτω από ένα σωρό πτωμάτων σε μια λίμνη αίματος για πάνω από επτά ώρες, αψηφώντας τις ατελείωτες ριπές από πολυβόλα και τις εκρήξεις χειροβομβίδων.

Όταν του λέω πόσο χαρούμενοι είναι όλοι που τον βλέπουν ζωντανό και που κατάφερε να γυρίσει σπίτι, βλέπω στα μάτια του ότι δεν είναι και τόσο σίγουρος, αναφέρει ακόμα ο αρθρογράφος της Independent.

Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το συλλογικό τραύμα μιας χώρας τόσο μικρής και οικείας, όπου όλοι γνωρίζουν όλους και ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σε όλους μας, περιγράφει ο αρθρογράφος του βρετανικού ΜΜΕ.

Είναι οι γείτονές μας. Στις 7 Οκτωβρίου, πάνω από 5.000 από αυτούς εισέβαλαν στα σπίτια μας και διέπραξαν αυτές τις φρικαλεότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Όχι συνθήματα. Όχι προπαγάνδα. Σάρκα και αίμα. Ζωές που τελείωσαν, οικογένειες που διαλύθηκαν. Επιζώντες και, πράγματι, μια ολόκληρη χώρα με σημάδια για όλη της τη ζωή, καταλήγει ο αρθρογράφος της Independent.