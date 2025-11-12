Ινδία: Η πόλη των Μαρξιστών Κεράλα έγινε η πρώτη που εξάλειψε την φτώχεια

Μία ευχάριστη είδηση έρχεται από την Ινδία με την πολιτεία - πρότυπο της Κεράλα, η οποία διοικείται από Μαρξιστές, να γίνεται η πρώτη στη χώρα που εξαλείφει την ακραία φτώχεια στον πληθυσμό της.

Όπως αναφέρουν οι Times of India, την 1η Νοεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Πιναράγι Βιτζαγιάν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας (Μαρξιστικό) (CPIM) ανακοίνωσε ότι η πολιτεία της Κεράλα πλέον δεν σημειώνει «ακραία φτώχεια», έναν χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Είναι η μόνη πολιτεία που πέτυχε αυτό το ορόσημο σε μια χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό που ζει σε ακραία φτώχεια. Από τη δεκαετία του 1980 διοικείται κυρίως από το Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο (LDF), συνασπισμό υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας.

Today, Kerala has created history- we have become the first state in India to eradicate extreme poverty. On this Kerala Piravi, this milestone reflects the LDF government’s inclusive development model. 64,006 families have found new hope and dignity. Together, we march towards a… pic.twitter.com/bt9QHwA9rt — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) November 1, 2025

Κεράλα: Μαρξιστές και πρωτιά στην ανάπτυξη

Το Σχέδιο Εξάλειψης της Ακραίας Φτώχειας (EPEP) αντιπροσωπεύει μια ιστορική δικαίωση για τη διοίκηση της πολιτείας.

Η νοτιοδυτική ινδική περιφέρεια συγκαταλέγεται για πολλά χρόνια στις φτωχότερες της χώρας. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τα εισοδήματα στην Κεράλα ήταν περίπου τα δύο τρίτα του εθνικού μέσου όρου.

Τη δεκαετία του 2000, τα εισοδήματα στην πολιτεία αυξήθηκαν κατά πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Ινδία και, μέχρι το 2022, ήταν πάνω από 50% υψηλότερα. Σε λίγες μόνο δεκαετίες, η Κεράλα είχε γίνει μια από τις πλουσιότερες πολιτείες της Ινδίας.

Πλέον, για τα δεδομένα της Ινδίας, η Κεράλα σημειώνει τον υψηλότερο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, στα 0,784 το 2018, το υψηλότερο ποσοστό αλφαβητισμού, 96,2% το 2018, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, στα 77,3 έτη, και την υψηλότερη αναλογία φύλων, με 1.084 γυναίκες ανά 1.000 άνδρες και το χαμηλότερο θετικό ποσοστό αύξησης του πληθυσμού στην Ινδία (3,44%).

Είναι η λιγότερο φτωχή και η δεύτερη πιο αστικοποιημένη πολιτεία της χώρας. Έχει σημειώσει έντονη μετανάστευση, ιδιαίτερα προς τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου κατά τη διάρκεια της άνθησης του Κόλπου της δεκαετίας του 1970 και των αρχών της δεκαετίας του 1980, και η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα εμβάσματα από έναν μεγάλο πληθυσμό Μαλαισιανών ομογενών.