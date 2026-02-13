Ινδία: Τουλάχιστον 17 αρχηγοί κρατών στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τουλάχιστον 17 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων αυτοί της Γαλλίας, της Βραζιλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και των Αραβικών Εμιράτων, θα συναντηθούν στο Νέο Δελχί για τη διεθνή σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αρχίζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη σύνοδο, η οποία θα εξετάσει θέματα όπως η προστασία της παιδικής ηλικίας και η βιώσιμη ανάπτυξη, θα συμμετάσχουν επίσης οι ηγέτες μεγάλων τεχνολογικών εταιριών όπως ο Σούνταρ Πιτσάι (Google), ο Σαμ Άλτμαν (OpenAI) και ο Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).

Η σύνοδος κορυφής «θα συγκεντρώσει ηγέτες, πρόσωπα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, παράγοντες της καινοτομίας και εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο προκειμένου να μελετήσουν τους μελλοντικούς προσανατολισμούς της ΤΝ», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα εγκαινιάσει στις 19 Φεβρουαρίου τη σύνοδο που θα διαρκέσει δύο ημέρες.

Πρόκειται για την τέταρτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής που είναι αφιερωμένη στους κινδύνους και στις προοπτικές του μέλλοντος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι προηγούμενες διοργανώσεις διεξήχθησαν στο Παρίσι, στη Σεούλ και στο Μπλέτσλεϊ στη Βρετανία.

Οι ηγέτες του Μπουτάν, της Κροατίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, του Μαυρίκιου, της Σερβίας, της Σλοβακίας, της Σρι Λάνκα και της Ελβετίας αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις εργασίες.

Αντιπροσωπείες αποτελούμενες από υπουργούς από τουλάχιστον 45 χώρες και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχουν επίσης στη σύνοδο, πρόσθεσε το υπουργείο.