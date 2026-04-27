Ινδονησία: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση τρένων στην Τζακάρτα - Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Πανικός επικράτησε σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι στην Ινδονησία, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, αφού δύο τρένα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.
«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).
Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.
- Λιποθύμησε γυναίκα στη συνέντευξη Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
- Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτομαγιά: Οι περιοχές που θα είναι σαν φθινόπωρο
- Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι: Οδηγός μηχανής ξυλοκόπησε 36χρονη επειδή δεν ήθελε να περιμένει να παρκάρει
- Μπεν Στίλερ: Πώς ένα tweet 3 λέξεων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον
