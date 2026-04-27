Ινδονησία: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση τρένων στην Τζακάρτα - Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Πανικός επικράτησε σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι στην Ινδονησία, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, αφού δύο τρένα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

🇮🇩 At least two people were killed when two trains collided on the outskirts of Jakarta, Indonesia



An Argo Bromo Anggrek long-distance express train slammed into the rear of a stationary CommuterLine train that was waiting on Track 1.



A spokesman for the state-owned railway…

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.