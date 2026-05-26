Ινδονησία: Χιλιάδες ζωντανά ψάρια σε καρότσα ξεχύθηκαν στον δρόμο έξω από βενζινάδικο - Viral το βίντεο

Ένα απρόσμενο ατύχημα έλαβε χώρα σε ένα βενζινάδικο στην Ινδονησία, όταν καρότσα ενός φορτηγού άνοιξε με αποτέλεσμα να ξεχυθούν στο δρόμο χιλιάδες ψάρια, που ακόμα σπαρταρούσαν.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δημοσιεύει το TRT Haber, φαίνεται ο οδηγός να τρέχει για να προλάβει να σώσει όσα ψάρια μπορεί από να ακουμπήσουν το οδόστρωμα, όσο γύρω από το όχημά του συγκεντρώνονται μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι άρχισαν να μαζεύουν με σακούλες και κουβάδες τα δωρεάν ψάρια που είχαν απομείνει στο πάτωμα.
