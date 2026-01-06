Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πλημμύρες στη Βόρεια Κελέβη - Τέσσερις αγνοούμενοι

Σοκ έχουν προκαλέσει οι ξαφνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Βόρεια Κελέβη, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ινδονησίας με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 16 άτομα, όπως δήλωσε αξιωματούχος την Τρίτη (6/1), όσο συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται.
Σφοδρές βροχοπτώσεις νωρίς χθες Δευτέρα (5/1) το πρωί προκάλεσαν τις ξαφνικές πλημμύρες στο νησί Σιάου, εξήγησε ο Νουριαντίν Γκουμελένγκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
Δεκαέξι διασώστες επιχειρούσαν στην περιοχή ώστε να αναζητήσουν τέσσερις ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ο κ. Γκουμελένγκ, που έκανε ακόμη λόγο για 22 τραυματίες.
«Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα από κατοίκους για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι», σημείωσε.
Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή που επλήγη έκλεισαν εξαιτίας πτώσεων βράχων και συντριμμιών ή της λάσπης ενώ αναπτύχθηκαν μηχανήματα έργου από τις αρχές για να τους ανοίξουν.
Τουλάχιστον 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και φιλοξενούνται σε σχολεία και εκκλησίες, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.
Οι πλημμύρες, στο πέρασμά τους κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και δημόσια κτίρια, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Κελέβης, Γιούλιους Σελβάνους, ενώ σημειώθηκαν στην κορύφωση της περιόδου των βροχών στην Κελέβη, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία.
Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, η οποία διαρκεί συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.
