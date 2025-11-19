Ινδονησία: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Σεμέρου - Κόκκινος συναγερμός από τις αρχές

Σοκαριστικά πλάνα έρχονται στο φως μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου στην Ινδονησία, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού μετά προειδοποίηση των αρχών για άμεση εκκένωση της περιοχής.

Σε κατάσταση συναγερμού κυρίχθηκε η γύρω περιοχή ακτίνας τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο, καθώς εκτοξεύχθηκε σύννεφο τέφρας που έφτασε τα 2 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του ενώ οι κάτοικοι φιλοξενούνται προσωρινά σε καταφύγια.

A massive ash cloud has covered the island of Java in Indonesia after the Semeru volcano erupted



The ash column rose several thousand meters into the air. Residents have been evacuated to a safe area, and flights have been canceled. pic.twitter.com/ZYom63LrMG — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Το Σεμέρου, το υψηλότερο βουνό της Ιάβας με ύψος άνω των 3.600 μέτρων, αποτελεί ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, χώρα που βρίσκεται πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Η πιο φονική πρόσφατη έκρηξή του σημειώθηκε το 2021, όταν τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιφνίδιες ροές λάβας και καυτών αερίων, όπως επισημαίνει ο Independent.

Mount Semeru erupted in Indonesia, blasting a 54,000-foot ash plume and triggering evacuations and flight advisories. pic.twitter.com/vm8nrqwIu8 — Breaking911 (@Breaking911) November 19, 2025

Το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα της Αυστραλίας εξέδωσε προειδοποίηση για την αεροπορία, αναφέροντας ότι η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να επηρεάσει πτήσεις στην περιοχή ενώ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν να πλησιάσουν τις όχθες του ποταμού Besuk Kobokan, καθώς κινδυνεύουν από επέκταση των πυροκλαστικών ροών που κινούνται κατά μήκος της κοίτης.