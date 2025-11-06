Μενού

Influencer γλίτωσε live από απαγωγή: «Φεύγω τώρα, έτσι σε πιάνουν για trafficking»

Η influencer «διάβασε» τα σημάδια και διέφυγε στο «παρά πέντε» την απαγωγή.

Η influencer Ximena Flaka
Η influencer Ximena Flaka
Ανείπωτο τρόμο βίωσε μία influencer και streamer της πλατφόρμας Kick, όταν την ώρα της ζωντανής μετάδοσης μέσα από το αυτοκίνητό της, διακινητές αποπειράθηκαν να την απαγάγουν με ένα «δοκιμασμένο» κόλπο.

Την ώρα του stream, η Ximena Flaka βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της με μία φίλη της, σε δημόσιο πάρκινγκ, όταν ένας άγνωστος πλησίασε το όχημα, και έκανε δύο κινήσεις φαινομενικά ανεξήγητες.

Ανέβασε τους υαλοκαθαριστήρες της και έκλεισε τους καθρέφτες της. Η Ximena δεν άργησε να καταλάβει περί τίνος επρόκειτο. «Τι στο δι@βολο;. Δεν παίζει αυτό. Βάζω μπροστά και φεύγω τώρα», ακούγεται να λέει».

Γλίτωσε στο «τσακ» η influencer

Η Ximena αμέσως έβαλε μπροστά το αμάξι και άρχισε να φεύγει από το πάρκινγκ.

«Οδήγα, φύγε τώρα», τη φωνάζει η φίλη της. «Αυτός είναι ο τρόπος τους να σε απαγάγουν για sextrafficking. Βγαίνεις από το αμάξι για να φτιάξεις τους υαλοκαθαριστήρες και τους καθρέφτες, και έρχεται ο άλλος από πίσω και σε πιάνει», απαντά η influencer.

«Κοίτα, μου ανέβασαν και τους καθρέφτες. Έχω τρομοκρατηθεί, δεν μπορώ να οδηγήσω έτσι. Δεν ξέρω και αν με ακολουθούν. Το κάνουν αυτό για να βγεις από το αμάξι για να το φτιάξεις», συνεχίζει να λέει πριν τερματίσει τη ζωντανή μετάδοση.

