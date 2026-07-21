ΗΠΑ: 19χρονος αγόρασε second hand μπουφάν με 3 δολάρια και το πούλησε για... 90.000

Ένας 19χρονος επισκέφθηκε ένα thrift store και αγόρασε για 3 δολάρια ένα μπουφάν - δεύτερο χέρι. Ποιος θα του έλεγε ότι θα πουληθεί ύστερα για 90.000 δολάρια;

Ο λόγος, για ένα αθλητικό μπουφάν που εν τέλει ανήκε στον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (Wilt Chamberlain). Όταν το έβγαλε σε δημοπρασία, περισσότεροι από 45 άνθρωποι υπέβαλαν προσφορά για το μπουφάν, το οποίο φορούσε το μέλος του Hall of Fame κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA το 1972.

Ο Τσάμπερλεϊν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες μπάσκετ όλων των εποχών. Κατέχει 72 ρεκόρ και είναι ο μόνος παίκτης του NBA που σκόραρε ποτέ 100 πόντους σε έναν αγώνα. Οι Los Angeles Lakers του νίκησαν τους New York Knicks για το πρωτάθλημα τη χρονιά που φόρεσε αυτό το μπουφάν. Aνακηρύχθηκε MVP των τελικών.

Η δημοπρασία

Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν στη δημοπρασία, οι προσφορές είχαν φτάσει μόνο τα 70.000 δολάρια, όπως περιγράφει η Washington Post. Μια αρχική εκτίμηση από τον οίκο Sotheby's μάλιστα, έθεσε την αξία στα 150.000 δολάρια. Αλλά σε μια κίνηση που οι οπαδοί του μπάσκετ θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ως buzzer-beater, κάποιος υπέβαλε προσφορά την τελευταία στιγμή για 89.600 δολάρια και κέρδισε το σακάκι

Ο 19χρονος είπε ότι σκοπεύει να κάνει φθηνές διακοπές στο Βιετνάμ με φίλους και στη συνέχεια θα αποταμιεύσει ή θα επενδύσει τα υπόλοιπα.