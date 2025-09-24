ΗΠΑ: 66χρονος ταξιθέτης ξυλοκοπήθηκε από έφηβο σε συναυλία ράπερ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο T-Mobile Center του Κάνσας Σίτι, κατά τη διάρκεια συναυλίας του ράπερ NBA YoungBoy. Θύμα της επίθεσης ήταν ο 66χρονος Thomas Schlange, εργαζόμενος στον χώρο, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν ανήλικο θεατή.

Σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες παρευρισκομένων, ο 66χρονος ζήτησε από τον έφηβο να επιστρέψει στη σωστή του θέση, όταν εκείνος αντέδρασε βίαια. Βίντεο που καταγράφηκε από θεατή δείχνει τον ανήλικο να σπρώχνει τον ταξιθέτη σε μια σειρά καθισμάτων και να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο 66χρονος, ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση, δήλωσε στο Fox News πως θυμάται μόνο την έντονη οργή του δράστη και την ανάγκη να διαφύγει. «Έπεσα και με χτύπησε στο κεφάλι. Ήταν εξοργισμένος. Προσπαθούσαμε απλώς να προστατεύσουμε τους θεατές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία του Κάνσας Σίτι συνέλαβε τον έφηβο, ο οποίος είναι κάτω των 16 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιες κατηγορίες ενδέχεται να του απαγγελθούν.

Η οικογένεια του 66χρονου δημιούργησε σελίδα GoFundMe για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων, καθώς ο 66χρονος πάσχει ήδη από γλαύκωμα και υπάρχει φόβος για περαιτέρω βλάβη στο μάτι του.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την αδικία και την αδιαφορία των παρευρισκομένων που δεν επενέβησαν», δήλωσε ο εγγονός του, Herber Lopez.

Η εκπρόσωπος του T-Mobile Center, Shani Tate Ross, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «απαράδεκτη», τονίζοντας πως το περιστατικό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του χώρου ή της πόλης. Αντίστοιχα, το γραφείο του δημάρχου Quinton Lucas κάλεσε το κοινό να συνεργαστεί με τις αρχές, υπογραμμίζοντας πως «οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι χώροι χαράς, όχι φόβου».