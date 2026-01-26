ΗΠΑ: 7 νεκροί και 1 τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους την Κυριακή 25/1, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

The FAA has reported that there were seven fatalities in the Challenger 650 crash at Bangor Airport yesterday. One crew member is in a serious condition.



According to the Preliminary Accident and Incident Report, the crash occurred under "unknown circumstances" upon departure.… pic.twitter.com/2cIWpBnRcO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 26, 2026