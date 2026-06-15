ΗΠΑ: 98χρονη δικαστίνα τέθηκε σε αναστολή, αλλά άσκησε έφεση για να παραμείνει στη θέση της

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν δέχθηκε να εξετάσει την υπόθεση της μεγαλύτερης σε ηλικία ομοσπονδιακής δικαστίνας της χώρας, της 98χρονης Πολίν Νιούμαν, η οποία προσπαθεί να ανατρέψει την απόφαση παύσης της από τα καθήκοντά της το 2023, στο πλαίσιο μιας έρευνας για την καταλληλότητά της να υπηρετήσει σε αυτό το αξίωμα.

Οι δικαστές απέρριψαν την έφεση της Νιούμαν σε βάρος της απόφασης ενός κατώτερου δικαστηρίου να μην κάνει δεκτή τη νομική της ένσταση κατά της αναστολής της από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Η Νιούμαν είχε υποστηρίξει ότι το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Εφετείο παραβίασε τα συνταγματικά της δικαιώματα με την αναστολή των καθηκόντων της και ζητά την επαναφορά της.

Η Νιούμαν, μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα στο δίκαιο ευρεσιτεχνίας, διορίστηκε το 1984 από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Εφετείο. Το σώμα αυτό διαχειρίζεται εφέσεις από όλη τη χώρα και συχνά εκδίδει αποφάσεις σε υποθέσεις που αφορούν μεγάλες εταιρείες.

Δικαστές του Ομοσπονδιακού Εφετείου επικαλέστηκαν μαρτυρίες εργαζομένων, που έκαναν λόγο για «απώλεια μνήμης, σύγχυση, παράνοια και ξεσπάσματα οργής» σε έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το δικαστήριο το 2023. Ένα συμβούλιο που αποτελείτο από όλους τους εν ενεργεία δικαστές του σώματος αυτού, υπό την προεδρία της δικαστίνας Κίμπερλι Μουρ, ψήφισε ομόφωνα την αναστολή των καθηκόντων της Νιούμαν αργότερα εκείνη τη χρονιά, αφού συμπέρανε πως εκείνη αρνήθηκε να συνεργαστεί με μια έρευνα που αφορούσε τη φυσική κατάστασή της.

Η αναστολή της Νιούμαν από το Ομοσπονδιακό Εφετείο παραμένει σε ισχύ. Η 98χρονη επιμένει πως μπορεί να υπηρετήσει και μήνυσε τη Μουρ και το συμβούλιο προσφεύγοντας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Το 2024 δικαστής απέρριψε την υπόθεση της Νιούμαν, αφού συμπέρανε πως δικαστήρια «επιβεβαιώνουν συνεχώς την εξουσία του δικαστικού συστήματος να αυτό-ελέγχεται».

Το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια επικύρωσε την απόφαση αυτή το 2025. Η Επιτροπή Δικαστικής Συμπεριφοράς και Αναπηρίας της Δικαστικής Διάσκεψης των Ηνωμένων Πολιτειών, μέρος του ομοσπονδιακού διοικητικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας, επικύρωσε επίσης την αναστολή της Νιούμαν.

Η Νιούμαν υποστήριξε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι το Ομοσπονδιακό Εφετείο υπερέβη την εξουσία του βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ και τάχθηκε κατά της απόφασης ότι ο ομοσπονδιακός νόμος απαγόρευε τη δικαστική αναθεώρηση της αναστολής της. Η ίδια δήλωσε πως ότι η αναστολή παραβίασε τα δικαιώματά της για μια δίκαιη δίκη.

«Η πρόεδρος του δικαστηρίου Μουρ επικαλέστηκε ακατάλληλα τον Νόμο περί Αναπηρίας για να θέσει διαρκώς στο περιθώριο τη δικαστή Νιούμαν μέχρι να ενδώσει στον εκφοβισμό και να συνταξιοδοτηθεί ή να αναλάβει ανώτερη θέση», δήλωσε η Νιούμαν σε υπόμνημα.