ΗΠΑ: Το αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί σε Ντόναλντ Τραμπ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί επίσημα προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου.
Η αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική απονομής του ονόματος του Αμερικανού προέδρου σε σειρά δημόσιων υποδομών, ιδρυμάτων και προγραμμάτων, όπως αναφέρεται, που ήδη φέρουν ή πρόκειται να φέρουν το όνομά του.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, ο κωδικός του αεροδρομίου από PBI θα αλλάξει σε DJT, από τα αρχικά του Ντόναλντ Τραμπ.
