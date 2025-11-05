ΗΠΑ: Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων έπεσε κοντά σε αεροδρόμιο στο Κεντάκι

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Οι πρώτες αναφορές από την Αστυνομία του Λούισβιλ κάνουν λόγο για τραυματισμούς και εγκλωβισμένους, με την περιοχή να καλύπτεται από φωτιά και συντρίμμια.

BREAKING: Massive explosion after a UPS plane crashes near Louisville International Airport in Kentucky.pic.twitter.com/bDeezqxMWg — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 4, 2025

Η Πτήση 2976 της UPS, που είχε απογειωθεί γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα, κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάνιελ Κ. Ινουγιέ στη Χονολουλού, Χαβάη, όταν συνετρίβη. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το FlightRadar24, το αεροπλάνο έφτασε σε ύψος 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την πτήση του προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε.

Αστυνομία και Πυροσβεστική συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών από την περιοχή, ενώ οι Αρχές ζητούν τη συνεργασία του κοινού για την αποφυγή της περιοχής.