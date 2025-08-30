ΗΠΑ: Ακύρωσαν τη βίζα του Αμπάς Αραγτσί για να μην προσέλθει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αρνούνται και να ανακαλούν τις βίζες των μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) ενόψει της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, συμπεριλήφθηκε στις περιοριστικές διατάξεις. Ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε ότι είναι έκπληκτο από την απόφαση για τις βίζες και υποστήριξε ότι παραβιάζει τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με μια συμφωνία ως έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε αξιωματούχους που μεταβαίνουν στον παγκόσμιο οργανισμό για τη γενική συνέλευση, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι συμμορφώνεται με τη συμφωνία επιτρέποντας στην παλαιστινιακή αποστολή να παρευρεθεί.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την ΟΑΠ και την ΠΑ υπεύθυνες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και για την υπονόμευση των προοπτικών ειρήνης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Το νέο μέτρο ευθυγραμμίζει περαιτέρω την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με την δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα εξισώσει την ευρέως κοσμική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί μερική εξουσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τον σκληρό ισλαμιστικό αντίπαλό της, τη Χαμάς.

Χρησιμοποιώντας έναν όρο που προτιμά ο Τραμπ για να χλευάσει τα νομικά του προβλήματα ενώ δεν είναι στην εξουσία, το υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τους Παλαιστινίους για «νομική διαμάχη», καθώς υψώνουν παράπονα κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Κατά την ίδια δήλωση, η Παλαιστινιακή Αρχή καλείται να εγκαταλείψει «τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa’ar, ευχαρίστησε την κυβέρνηση Τραμπ «για αυτό το τολμηρό βήμα και για την εκ νέου υποστήριξη του Ισραήλ» σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Stéphane Dujarric, εκπρόσωπος του ΟΗΕ, δήλωσε ότι είναι «σημαντικό» για όλα τα κράτη και τους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων, να εκπροσωπηθούν σε μια σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για την ημέρα πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης. «Ελπίζουμε φυσικά ότι αυτό θα επιλυθεί», δήλωσε ο Dujarric.

Πηγή: Guardian