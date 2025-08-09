Πολιτική και φαγητό, ενίοτε ταιριάζουν αλλά όχι πάντα, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου στο Τέξας των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται «αντιμέτωπος» με απέλαση από την ICE, λόγω παραβίασης του νόμου περί μετανάστευσης.

Το αστείο στην προκειμένη περίπτωση, παρόλο που δεν έχει καμία πλάκα το ζήτημα της επιβίωσης, είναι ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο είχε ως θεματική τον τωρινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος για το εστιατόριο Trump Burger, που άνοιξε το 2020 στο Μπέλβιλ του Τέξας και δημιουργήθηκε ως μια τρυφερή αναφορά στον πρόεδρο και ως δικαιολογία για την πώληση ψωμιών για μπιφτέκια με τη σφραγίδα του Τραμπ, μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

ΗΠΑ: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου με τον Τραμπ

Περιγραφόμενη ως πατριωτικό εστιατόριο, γεμάτο με αναμνηστικά του Τραμπ, η αλυσίδα fast-food έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει πλέον τέσσερα άλλα καταστήματα σε ολόκληρη την πολιτεία, διευρύνοντας την εμβέλεια του πολιτικά θεματικού μενού της. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και το First Lady Chicken Sandwich, αφιερωμένο φυσικά στη Μελάνια Τραμπ.

Ωστόσο, το πάρτι των μπιφτεκιών μπορεί να τελειώσει, καθώς ο συνιδιοκτήτης της αλυσίδας Trump Burger, Roland Beainy, σύμφωνα με πληροφορίες (και κάπως ειρωνικά) ερευνάται από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) - την αμφιλεγόμενη υπηρεσία που βρίσκεται στο επίκεντρο της εντατικής καταστολής της μετανάστευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Beainy, που κατάγεται από το Λίβανο, είναι αντιμέτωπος με την απέλαση λόγω του καθεστώτος της πράσινης κάρτας του, εν μέσω ισχυρισμών ότι παρείχε ψευδείς πληροφορίες σε αίτηση μετανάστευσης.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι ο Beainy βρίσκεται υπό έρευνα, δηλώνοντας στο Newsweek ότι η κυβέρνηση «δεν ανέχεται την απάτη σε θέματα μετανάστευσης».

Ο Beainy, 28 ετών, φέρεται να εισήλθε στις ΗΠΑ το 2019 και ισχυρίζεται ότι κατέχει το 50% της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger. Συνελήφθη νωρίτερα φέτος, πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της διαδικασίας μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από Euronews