ΗΠΑ: Αποχωρούν από τη Μινεάπολη «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι «μερικοί» ομοσπονδιακοί πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί στη μητρόπολη από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διεξαγάγουν επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης θα αρχίσουν να αποχωρούν σήμερα.
«Μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αύριο, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός Τζέικομπ Φρέι μέσω X.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε νωρίτερα χθες να τερματιστεί η βία στην πολιτεία Μινεσότα, όπου επικρατεί αγανάκτηση μετά τον θάνατο δεύτερου αμερικανού διαδηλωτή το Σάββατο από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων που δρουν για την πάταξη της μετανάστευσης.
