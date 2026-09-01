ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν γυναίκα που τραυμάτισε δύο άτομα με μαχαίρι

Αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου χθες Δευτέρα στην τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που τραυμάτισε δυο ανθρώπους με μαχαίρι, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όταν επικοινώνησε μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο σχετικά το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, περιορίστηκε να αναφέρει ότι παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου επιτόπου.

MOMENT KNIFE-WIELDING LADY APPROACHES NYC OFFICERS BEFORE BEING SHOT TILL SHE DROPS



Area reportedly PLACED ON LOCKDOWN following the incident pic.twitter.com/hbwynzLMgh — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 31, 2026

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News και τη New York Post, η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση των δυο θυμάτων δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο. Το κίνητρο της επίθεσης είναι ακόμη άγνωστο.

🚨 ANOTHER VIDEO ANGLE



New footage shows the moment NYPD officers shot a woman armed with a knife in Times Square after she allegedly stabbed two people.



The woman and both victims were hospitalized with life-threatening injuries. pic.twitter.com/zHlKga7FNi — Open Source Intelligence (@osint42) August 31, 2026