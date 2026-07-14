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ΗΠΑ: Αυτό το γατάκι έγινε viral για τους πιο λάθος λόγους του κόσμου

Μια πορτοκαλί γάτα έγινε θέμα συζήτησης στα social media, αλλά για αρκετά λάθος λόγους, καθώς έπεσε θύμα κακοποίησης - Οι φωτογραφίες δείχνουν το άγχος που πέρασε.

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Η πορτοκαλί γάτα
Η πορτοκαλί γάτα | PG Police/Facebook
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Μια γάτα είχε τα πιο viral μούτρα για όλους τους λάθος λόγους του κόσμου. Δυστυχώς παντού υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προκαλούν πόνο στα ζώα, και θύμα τέτοιας κατάστασης έπεσε και μια γάτα. Συγκεκριμένα ένας οδηγός στις ΗΠΑ άνοιξε το παράθυρο του αυτοκινήτου και την πέταξε την ώρα που διέσχιζε μια γέφυρα ανάμεσα σε Μέριλαντ και Βιρτζίνια.

Το γατάκι σώθηκε, όμως χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να διασωθεί, καθώς οι γάτες όταν στρεσάρονται δεν είναι και τα πιο εύκολα ζώα στον κόσμο.

Σύμφωνα με την New York Post, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να την πείσουν να βγει από την κολώνα που είχε κρυφτεί για να την μεταφέρουν σε κτηνίατρο.

Οι φωτογραφίες της γάτας έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τον οδηγό που φέρθηκε έτσι στο πορτοκαλί γατάκι.

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