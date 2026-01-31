ΗΠΑ: Deal με τη Σαουδική Αραβία για πώληση εκατοντάδων Patriot

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση στη Σαουδική Αραβία, σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την πώληση κάπου 730 αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, έναντι ποσού 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξέλιξη που καταγράφεται με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων όσον αφορά το Ιράν.

Η πώληση, για την οποία ειδοποιήθηκε το Κογκρέσο, «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ενισχύοντας την ασφάλεια μείζονος συμμάχου εκτός NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην περιοχή του Κόλπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot (Lockheed Martin) επιτρέπουν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, μεταξύ άλλων.