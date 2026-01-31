Μενού

ΗΠΑ: Deal με τη Σαουδική Αραβία για πώληση εκατοντάδων Patriot

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση στη Σαουδική Αραβία, έναντι ποσού 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκατοντάδων αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot.

Reader symbol
Newsroom
Patriot πύραυλοι
Σύστημα Patriot | Shutetrstock
  • Α-
  • Α+

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση στη Σαουδική Αραβία, σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την πώληση κάπου 730 αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, έναντι ποσού 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξέλιξη που καταγράφεται με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων όσον αφορά το Ιράν.

Η πώληση, για την οποία ειδοποιήθηκε το Κογκρέσο, «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ενισχύοντας την ασφάλεια μείζονος συμμάχου εκτός NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην περιοχή του Κόλπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot (Lockheed Martin) επιτρέπουν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ