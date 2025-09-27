ΗΠΑ: Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του Νετανιάχου και του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές, που τάσσονται κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν πορεία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία βρισκόταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο.
Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.
«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.
Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.
