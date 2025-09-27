Μενού

ΗΠΑ: Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του Νετανιάχου και του πολέμου στη Γάζα

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναξαν χιλιάδες διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη.

Reader symbol
Newsroom
Times_Square_netaniaxou
Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του Νετανιάχου και του πολέμου στη Γάζα | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Χιλιάδες διαδηλωτές, που τάσσονται κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν πορεία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία βρισκόταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο.

Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ