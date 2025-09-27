ΗΠΑ: Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του Νετανιάχου και του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές, που τάσσονται κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν πορεία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία βρισκόταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο.

🪧 Hundreds of protesters gathered in New York City's Times Square as Netanyahu addressed the UN General Assembly



➡️ The protest coincided with a walkout by state delegations inside the UN hall as Netanyahu began his speech pic.twitter.com/CjuVRi8Bo5 — Anadolu English (@anadoluagency) September 26, 2025

Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

US Correspondent @Stone_SkyNews reports from New York where a pro-Palestine protest is taking place.



Earlier, Israeli PM Benjamin Netanyahu was met with a walkout at the UN General Assembly when he took to the podium to speak.https://t.co/6qZoMpsOBT



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/iMi6XwW3H9 — Sky News (@SkyNews) September 26, 2025

Στην ομιλία του ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες που ενστερνίστηκαν την ιδέα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Αντιπρόσωποι πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.