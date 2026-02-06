ΗΠΑ: Δύο νεκροί από βομβαρδισμό πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά 

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη νέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον ταχύπλοου το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 128 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 37 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστό μέχρι στιγμής φέτος, έπειτα από προηγούμενο την 23η Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε να γίνουν πάνω από τριάντα τέτοιες επιχειρήσεις συνολικά, ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως τουλάχιστον στόχο έχει τα καρτέλ που επιδίδονται σε εμπορία ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά, αμφισβητείται και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ βλέπουν στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».