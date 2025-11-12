ΗΠΑ: Εκκλησία των 60 εκατ. δεν έδινε ούτε βρεφικό γάλα σε μωρό - TikToker τούς έκανε «βούκινο»

Μία TikToker που έχει γίνει viral, με σειρά στην οποία εκθέτει τη χριστιανική «αγάπη» του επιχειρηματικού κλήρου στις ΗΠΑ, έκανε πρόσφατα «βούκινο» μία εκκλησία, η οποία αρνήθηκε ελεημοσύνη σε μητέρα με μωρό.

Η δημιουργός περιεχομένου από το Κεντάκι, ονόματι Νικάλι Μονρό, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές με το κοινωνικό της πείραμα: Υποδυόμενη μια απελπισμένη μητέρα με ένα νεογέννητο μωρό, τηλεφωνεί σε μεγάλες εκκλησίες σε όλη τη χώρα ρωτώντας αν θα της παρείχαν βρεφικό γάλα σε σκόνη.

Αφού βίντεο στα οποία τηλεφωνεί σε τοπικές εκκλησίες στο Κεντάκι προκάλεσαν αντιδράσεις, η Μονρόε άρχισε να δέχεται προτάσεις και έχει τηλεφωνήσει σε δεκάδες εκκλησίες σε όλη τη χώρα, αναζητώντας γάλα σε σκόνη για το ανύπαρκτο μωρό της και καταγράφοντας ποιος προσφέρει βοήθεια.

Εκκλησία: «Πεινάει το μωρό; Συμπληρώστε τη φόρμα»

Κατόπιν πρότασης ενός χρήστη, η Μονρόε τηλεφώνησε σε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες της χώρας, την εκκλησία Λέικγουντ του Χιούστον, για να δει ποια θα ήταν η αντίδρασή τους. Για να προσθέσει δραματικό εφέ, η Μονρό έπαιξε τον ήχο ενός μωρού που κλαίει κατά τη διάρκεια της κλήσης της στην εκκλησία Λέικγουντ.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Πολικό ψύχος εν μέσω φθινοπώρου - Θερμοκρασίες «ρεκόρ»

«Αυτό δεν είναι αληθινό, είναι απλώς για να το κάνουμε να φαίνεται πιο ρεαλιστικό», λέει η Μονρό γελώντας. «Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να βοηθήσουν. Συνεχίζω να χειροτερεύω την κατάσταση αυτού του μωρού και παρόλα αυτά, κανείς δεν θέλει να βοηθήσει».

Όταν η Μονρόε επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εκκλησία, διηγήθηκε την ιστορία της.

«Σας τηλεφωνούσα για να δω αν μπορείτε να με βοηθήσετε καθόλου με το γάλα σε σκόνη. Έχω ένα μωρό 2 μηνών και μας τελείωσε χθες το βράδυ, οπότε είναι όλη μέρα χωρίς φαγητό. Υπάρχει τρόπος να με βοηθήσετε με το γάλα σε σκόνη;» ρώτησε η Μονρόε.

Σε εκείνο το σημείο, ένα άτομο στο τηλέφωνο από την εκκλησία Lakewood λέει στη Monroe ότι η εκκλησία έχει μια «διακονία φιλανθρωπίας» και ότι μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία της για μια αίτηση.

Όταν η Μονρό ρωτάει πόσο καιρό μπορεί να χρειαστεί για να εκπληρωθεί το αίτημα για βοήθεια, η υπάλληλος του Lakewood απαντά «λίγες μέρες ή εβδομάδες» και μόνο εάν εγκριθεί το αίτημα για βοήθεια.

Η Μονρόε έμεινε άναυδη, λέγοντας ότι μια εκκλησία του μεγέθους και του πλούτου του Λέικγουντ θα έπρεπε να είναι σε θέση να προσφέρει τα προς το ζην σε μια μητέρα που έχει ανάγκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox Business από το 2019 , η εκκλησία του Λέικγουντ είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 59 εκατομμυρίων δολαρίων.

Βίλες, σπορ αμάξια, αλλά τραβάει τη «γραμμή» στη φρουτόκρεμα

Η ανάρτηση της Μονρόε συγκέντρωσε σχεδόν 2.000 σχόλια, πολλά από τα οποία επέκριναν την εκκλησία Λέικγουντ και υπενθύμισαν τη διαβόητη αντίδραση της εκκλησίας στον τυφώνα Χάρβεϊ το 2017.

Διαβάστε ακόμα: Κολομβία: Ο πρόεδρος ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ

Αρχικά, το Λέικγουντ δεν προσέφερε την τεράστια εκκλησία του, η οποία παλαιότερα στέγαζε τους Χιούστον Ρόκετς, σε καταφύγιο για όσους εκτοπίστηκαν από την καταιγίδα, λέγοντας ότι το κτίριο ήταν «μη προσβάσιμο λόγω σοβαρών πλημμυρών».

Μετά από τοπική και εθνική κατακραυγή , ο πάστορας του Λέικγουντ, Τζόελ Όστιν, άνοιξε την εκκλησία.

Μερικοί χρήστες του TikTok ισχυρίστηκαν ότι ο Όστιν έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι το Lakewood αποφέρει τακτικά εκατομμύρια από τις λειτουργίες τις Κυριακές.

Η πραγματική καθαρή περιουσία του Osteen είναι άγνωστη, με αριθμούς που κυμαίνονται από 40 εκατομμύρια δολάρια έως και 100 εκατομμύρια δολάρια να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

«Ο Τζόελ Όστιν το έκανε αυτό; Πέφτω από τα σύννεφα», έγραψε ένας χρήστης. «Όχι ότι απέκτησε την τεράστια έπαυλη και τα πολλά πολυτελή σπορ αυτοκίνητα κάνοντας το έργο του Κυρίου!».